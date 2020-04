Regjeringen og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn vil flytte grensen for oljevirksomhet i Barentshavet til der det i gjennomsnitt finnes havis 15 prosent av dagene i april måned. Det offentliggjorde de under en pressekonferanse fredag. Reaksjonenen kom ganske raskt.

– Det er ikke til å tro at regjeringen har mekket i stand sin egen iskantgrense som tilfeldigvis går rett nord for oljeblokkene som allerede er tildelt, sier leder Silje Ask Lundberg.

Hun viser til at regjeringens forslag til iskantgrense i stor grad er lik dagens.

– Enkelte steder går den ørlite lenger sør, mens andre steder går den noe lenger nord. Dette til tross for at den oppdaterte miljøfaglige kunnskapen har funnet ut at den verdifulle iskantsonen går lenger sør enn dette, sier Lundberg.

– Det er helt uforståelig om miljøpolitikere fra noen av regjeringspartiene forsøker å selge dette som en seier. Her har man sagt til oljeindustrien at de skal få dure på som vanlig, uten at oppdatert kunnskap skal sette noen grenser for dem. Det er rett og slett helt utrolig, sier Lundberg.

– En farlig avtale

– Dette er en farlig avtale for verdens miljø, og utrolig skuffende av Venstre å gå med på. Å erklære dette som en seier er trist og uansvarlig og på ingen måte riktig, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Han peker på at den foreslåtte iskantsonen er så å si identisk med dagens iskantgrense

– Den trekkes altså ikke sørover slik regjeringen selv sier. SV skal slåss med nebb og klør for å sikre de sårbare og verdifulle havområdene i nord mot risikofylt oljevirksomhet. Regjeringens forslag er et miljønederlag som vi ikke kan godta, slår han fast.

Frp gleder seg

Frp er skuffet over at regjeringen ikke beholder dagens definisjon på iskanten – men gleder seg samtidig over lite gjennomslag for Venstre.

– Fremskrittspartiet er skuffet over at regjeringen ikke følger den klare anbefalingen fra Oljedirektoratet og oljenæringen om å beholde dagens definisjon for å unngå å svekke rammebetingelsene til Norges viktigste næring, sier partiets energipolitiske talsmann Jon Georg Dale til NTB.

– Samtidig er vi positivt overrasket over at Venstre har fått så lite gjennomslag for å hindre oljeaktivitet i etablerte områder, sier han.

Frp har tidligere truet med å trekke støtte til regjeringen dersom iskanten trekkes lenger sør, men Dale åpner nå for forhandlinger.

– Basert på dette forslaget er Fremskrittspartiet innstilt på å forhandle med regjeringspartiene om forslag som samlet styrker olje- og gassnæringen, og som med det kan bidra til å trygge titusenvis av arbeidsplasser, sier han.

– Uaktuelt å trekke tilbake tildelte oljelisenser

Avtaler som allerede er inngått med oljenæringen, må holdes, slår energi- og miljøpolitisk talsperson Espen Barth Eide i Ap fast.

– For Arbeiderpartiet er det viktig å finne en god og balansert løsning mellom hensynet til miljøet og næringsinteressene innen fiskeri, havbruk, skipsfart, mineralnæring og oljeindustri. Forvaltningsplanen skal ikke ha tilbakevirkende kraft, og tildelte lisenser skal stå ved lag, sier han.

Samtidig må forvaltningsplanene bygge på ny og oppdatert kunnskap om iskantsonens viktige betydning for livet i havet, understreker han. Regjeringen foreslår å flytte iskanten sørover og endre definisjonen fra 30 til 15 prosent isfrekvens i april.

Planen skal nå ut på høring. Eide mener regjeringens forslag kan være et utgangspunkt for samtaler med sikte på å få til bred enighet og advarer mot en polarisert debatt med skyttergravskrig mellom oljeinteresser og naturvern.

– Arbeiderpartiet har en lang og stolt tradisjon for å balansere hensyn til industri og miljø og for å legge kunnskap til grunn for våre beslutninger. Det skal vi også gjøre nå, sier Eide.