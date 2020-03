Nattens nytt om korona – eiendomsselskap reduserer husleien for permitterte leietakere

– Jeg ble kontaktet i morges av en leietaker som ikke visste hvordan vedkommende skulle få betalt husleien på grunn av permittering, sier daglig leder i Nyheim Bolig, Fredrik Michalsen, til avisa Nordlys.

Da valgte eiendomsselskapet å redusere husleien for personer som er blitt permittert fra jobben. Nå appellerer Michalsen til de andre som driver med utleie.

– Jeg håper at flere kan stille opp for dem som nå går en usikker økonomisk hverdag i møte. Alle monner drar. Det er en nasjonal og internasjonal dugnad som alle må bidra til, sier han.

Les også: Korona: Her er alt du må vite - Symptomer, smitte, risiko, tiltak og tester

Rødt vil pålegge bankene å ikke utbetale utbytter

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener det er naivt å tro at aksjonærer vil avstå fra utbytter hvis ikke staten krever det, og vil fremme forslag i Stortinget.

Fredag la regjeringen fram en krisepakke med mål om å stagnere koronaepidemiens skadevirkning på økonomien. Den håper blant annet grepet vil gjøre bankene i stand til å håndtere tap, samtidig som de kan hjelpe bedrifter med betalingsutsettelse eller lån.

Klassekampen skriver at Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener det må følge forpliktelser med krisepakkene. Mandag fremmer partiet et forslag med mål om å få stortingsflertallet med på å be regjeringen «pålegge bankene som nå har fått redusert kapitalbufferkrav, om inntil videre ikke å utbetale utbytter».

Finanstilsynet har advart Finansdepartementet, omtalt av Dagens Næringsliv fredag, mot at bankene blant annet kan øke utbytter.

– Jeg har aldri hørt om en selvregulerende kapitalist, hvert fall ikke i banksektoren. Det er nativt, på grensa til det rørende, å tro at aksjonærene bare vil avstå fra utbytte hvis ikke staten krever det, sier Moxnes til Klassekampen.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) skriver i en epost til avisen at han har «tillit til at bankene gjør det de kan for å bidra når vi nå har senket kapitalkravene». Han skriver også at han «legger til grunn at bankene er restriktive med utbytteutbetalinger og bonuser i den økonomiske situasjonen vi er i nå».

BBC: Høyeste koronadødstall så langt i EU søndag

Italia, Spania og Frankrike bekreftet flest dødsfall knyttet til koronavirus søndag, på det som ifølge BBC ble en mørk rekorddag for EU og Storbritannia.

Italia bekreftet søndag 368 dødsfall og er oppe i 1.809, Spania noterte 97 nye dødsfall og står med 288, mens Frankrike rapporterte inn 29 nye døde og dermed har 120 personer med koronasmitte dødd hittil, melder BBC.

I Storbritannia ble 14 nye dødsfall registrert søndag, så totalen er oppe i 35.

Fra mandag morgen vil flere land innføre ytterligere grensekontroller, som Tyskland, som strammer inn mot Frankrike, Sveits, Østerrike, Danmark og Luxembourg. Portugal innfører regler mot Spania.

Medisinstudenter ble oppfordret til å jobbe gratis

I en annonse på nettsidene oppfordret Universitetet i Oslo medisinstudenter og legevikarer til å jobbe frivillig, men uten lønn.

Annonsen ble lagt ut søndag formiddag, men ble raskt fjernet, skriver VG.

Ifølge annonsen som ble lagt ut på UiO sine nettsider, er det medisinsk klinikk ved Oslo universitetssykehus som trenger studenter og legevikarer.

«COVID-19 epidemien har skapt en situasjon med økt press på sykehusene, bl.a. fordi noen av helsearbeidere i Medisinsk klinikk må holdes i karantene. Samtidig er det økt behov for drift av Corona-testing poliklinikk og lignende oppgaver. Vi ønsker at modul 8 medisinstudenter med midlertidig lisens melder seg frivillig til å kunne stå til rådighet når vi trenger dem som ekstrahjelp. Det er ikke avsatt midler til denne funksjon», het det i annonsen.

Det får leder i Norsk medisinstudentforening Håvard Ulsaker til å reagere.

– Jeg synes det er veldig spesielt at Oslo universitetssykehus mener vi skal jobbe gratis, sier han til VG.

New York og LA stenger utelivet

New York og Los Angeles stenger teatre, barer og nattklubber, avlyser konserter og musikaler, mens restauranter kun leverer takeawaymat fra nå.

New York kunngjorde søndag at byen stenger så godt som alt av sosialt uteliv og følger etter delstater som Illinois, Ohio, Massachusetts, Washington og Pennsylvania, som har midlertidig stengt serveringssteder, mens skoler er stengt i 32 delstater i USA, melder CNN.

Ved midnatt natt til mandag fulgte Los Angeles etter og stengte størsteparten av millionbyens underholdningsindustri og utelivsarena.

I kunngjøring sier Los Angeles-borgermester Eric Garcetti at restauranter, barer og nattklubber skal være stengt til 31. mars i første omgang. Det blir dog mulighet for å hente mat på spisesteder, å betjene drive-in-tjenester og å fortsette med utkjøring av mat.

Kan måtte utsette sommerferien

Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) sier det kan bli nødvendig å be ansatte utsette sommerferien for å sikre forsvarlig drift gjennom sommeren.

– Vi vil ikke formelt gå ut og varsle de ansatte om dette ennå, men det er klart at det kan bli et nødvendig tiltak, sier Nygård til Fredriksstad Blad.

Les også: – Den største kjærlighet pårørende til beboere på sykehjem kan vise nå er å holde seg borte

Bakgrunnen for uttalelsen kommer etter at Lillestrøm-ordfører Jørgen Vik (Ap) fredag varslet at ansatte i kommunen måtte belage seg på å forskyve eller utsette sommerferie som følge av krisen landet nå står i. Det meldte mittlillestrom.no.

Avisen skriver at ordfører Jon-Ivar Nygård er åpen for at kommunalt ansatte kan få noe andre arbeidsoppgaver enn de vanligvis har i perioden fremover.

– Det er selvsagt ikke slik at ansatte som til vanlig jobber i barnehage kan gå inn i jobb i hjemmesykepleien. Men vi vil se på hvilke muligheter vi har til å bruke ansatte med relevant bakgrunn der det er mest hensiktsmessig, sier ordføreren.

Sykepleierforbundet ber om mer smittevernutstyr

Fylkesleder Line Orlund i Norsk Sykepleierforbund i Oslo sier hun har fått mange tilbakemeldinger på at det finnes for lite smittevernutstyr.

– Jeg er bekymret for tilgangen på smittevernutstyr. Det jeg kan si er at Oslo kommune har gjort alt jeg kan tenke meg for å skaffe det. Men jeg får mange tilbakemeldinger på at det er for lite utstyr. Særlig i kommunen, sier Orlund til NRK.

I helgen uttalte regjeringen at den i dialog med Norwegian og SAS for å diskutere om de kan hjelpe til å med å frakte smittevernsutstyr fra Kina.

NRK skriver at EU har innført restriksjoner på eksport av ansiktsmasker og annet beskyttelsesutstyr for å sikre at egne behov kan dekkes under koronapandemien.

– Vi er en høyteknologisk og intelligent nasjon. Det må være noen bedrifter som kan vri seg rundt og begynne å produsere noe her. Jeg har en helt klar forventning at regjeringen sørger for at det startes produksjon noe sted, sier Orlund.

Over 1.000 sykehusansatte i Oslo i karantene

1.081 ansatte ved Oslo universitetssykehus er i karantene på grunn av enten nærkontakt med en koronasmittet eller reise i utlandet.

Det skriver sykehuset i en pressemelding søndag.

Det betyr at siden fredag har over 400 ansatte ved Oslo universitetssykehus, som omfatter Aker sykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål sykehus, blitt satt i karantene. Da opplyste sykehuset at litt over 600 ansatte var i karantene.

Totalt jobber om lag 23.000 personer ved sykehuset.

14 ansatte ved sykehuset er smittet.

– Det store antallet ansatte i karantene utgjør en stor utfordring for driften av sykehuset og vår evne til å yte forsvarlig helsehjelp. Vi må regne med at antallet ansatte som er smittet eller i karantene, vil stige, sier administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth.

Mener lavinntektsgrupper rammes hardest

Koronaviruset kan bli farligere for dem med lav inntekt og kronisk sykdom, enn for dem som utgjør den ressurssterke delen av befolkningen, skriver Klassekampen.

– Våre foreløpige funn tyder på at jo lavere inntekt og utdanning du har, jo høyre risiko har du for alvorlig sykdom og død i situasjoner med pandemier, sier pandemiforsker Svenn-Erik Mamelund til avisen.

En av grunnene er at denne gruppen ikke i like stor grad kjenner til eller vet hvordan de skal følge rådene fra helsemyndighetene. En annen grunn er at mange lavtlønte har yrker der de møter mange mennesker og er i situasjoner som er smittefarlige, ifølge Mamelund.

– En bussjåfør eller en reinholdsbetjent på et hotell kan ikke si at «i dag kjører jeg buss hjemme eller vasker hjemme istedenfor», sier forskeren.

Verden har passert Kina

Antall smittet med koronavirus i verden er nå over 169.000. Flertallet av dem, rundt 88.000, er nå utenfor Fastland-Kina. Også antall døde er passert Kina.

Fram til søndag har det vært flere i Kina som har vært smittet med koronaviruset enn utenfor, men natt til mandag norsk tid er tallene snudd om på.

Tall fra Johns Hopkins University, som bruker tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og andre kilder, anslår at det nå er 169.000 smittede totalt, hvorav over 88.000 kommer fra land utenfor Kina, mens det er litt over 81.000 i Kina som har vært smittet.

Antall bekreftede dødsfall blant personer smittet med koronavirus er nå 6.512 totalt, og av disse er det rundt 3.217 bekreftede dødsfall i Kina.

Samleside: Alt du trenger å vite om korona

Guardian: Fire av fem briter er ventet å bli koronasmittet

Koronavirusepidemien i Storbritannia vil vare til våren 2021 og fire av fem briter vil bli smittet, ifølge et notat fra britiske helsemyndigheter.

Det er den britiske avisen The Guardian som søndag kveld siterer det som omtales som et hemmelig notat fra Public Health England (PHE) i en orientering til ansatte i de britiske helsemyndighetene.

«Så mange som 80 prosent av befolkningen er ventet å bli smittet med Covid-19 i løpet av de neste 12 månedene, og opptil 15 prosent (7,9 millioner mennesker) kan komme til å trenger innleggelse», heter det i notatet.

Dokumentet Guardian skal ha sett, er første gang helsemyndighetene med ansvar for å håndtere viruset i Storbritannia erkjenner at de venter at koronaviruset vil være i omløp i opptil 12 måneder til og at det vil kunne påføre det allerede hardt pressede helsevesenet en såpass stor ekstra byrde.

Professor Chris Whitty, regjeringens øverste medisinske rådgiver, har tidligere omtalt disse tallene som verstefallsscenario, og sagt at de reelle smitte og innleggelsestallene vil bli langt lavere. I orienteringen til NHS heter det imidlertid at det er ventet at fire av fem – altså 80 prosent – av befolkningen er ventet å få viruset.

Les også: Svensk epidemiolog kritisk til norske og danske tiltak mot koronaviruset