Nattens nytt om korona – ansatte ved infeksjons-avdeling på Ullevål i karantene

– Vi arbeider i kveld med å kartlegge situasjonen og ser på alternativ oppbemanning, opplyser pressevakt ved Oslo universitetssykehus Anders Bayer til avisen.

Bayer forsikrer at alle pasienter skal sikres et forsvarlig helsetilbud.

Avdelingen er landets største i sitt slag og dekker hele fagfeltet innen infeksjonsmedisinske tilstander, blant annet tropemedisin, tuberkulose, og alvorlige og livstruende bakterielle og virale infeksjoner, som koronaviruset. Avdelingen består av sengepost, poliklinikk og høysmitteisolat med tilhørende nasjonal beredskapsfunksjon, skriver sykehuset på sine nettsider.

Gjør faglitteratur gratis tilgjengelig

Over 36.000 artikler og kapitler, mer enn 70 tidsskrifter og en rekke vitenskapelige bøker blir gratis fordi utdanningsinstitusjoner og biblioteker stenges.

– Akkurat nå er det mange som mangler tilgang til viktig faglitteratur. Vi har derfor valgt å åpne alt innhold på Idunn i denne krevende perioden. Innholdet blir åpent tilgjengelig for alle til bibliotekene åpner igjen, skriver Universitetsforlaget i en melding.

Idunn er Universitetsforlagets digitale plattform for fag- og forskningstidsskrifter og åpent tilgjengelige (open access) forskningsbøker.

Ohio-guvernør utsetter nominasjonsvalg

Den republikanske guvernøren Mike DeWine beordrer at avstemningen til nominasjonsvalget i Ohio tirsdag utsettes av hensyn til folks helse.

DeWine fikk først nei da han ba domstolen utsette nominasjonsvalget i Ohio til juni på grunn av koronaviruset. Nå går guvernøren i Ohio ut på Twitter og sier helsedirektør Amy Acton vil erklære en helsekrise og beordre lokalene stengt på grunn av smittefare for dem som skulle jobbe der frivillig under avstemningen – mange av dem eldre.

Nominasjonsvalgene tirsdag for Demokratene og Republikanerne i Illinois og Florida kommer imidlertid til å gå som planlagt.

I Arizona blir det nominasjonsvalg for Demokratene, ettersom Republikanerne i fjor ga Donald Trump full støtte, uten opposisjon. I tillegg har Republikanerne nominasjonsmøte på øygruppen Northern Mariana.

Ansatt løy om koronasmitte

En skole i den svenske kommunen Degerfors åpner igjen onsdag etter først å ha stengt fordi en ansatt oppga å være smittet med koronavirus, noe som var løgn.

Sverige har ikke stengt skolene slik Danmark og Norge har gjort, men de som er syke har fått beskjed om å holde seg hjemme.

Ifølge Sveriges Radio P4 Värmland oppga en ansatt ved skolen i Degerfors å være koronasmittet, og skolen stengte. Etter smittesporing viste det seg imidlertid at vedkommende oppga feilaktige opplysninger til arbeidsgiver og ikke var syk likevel.

Skolen åpner igjen onsdag.

Skrives ut eller nektes behandling

Brukerorganisasjoner frykter overdoser, selvmord og smittefare blant ruspasienter som skrives ut eller nektes behandling som følge av koronaepidemien.

Pasienter som får døgnbehandling i det som kalles TBS (Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer) skrives ut over hele landet fordi de ansatte i helseforetakene omdisponeres til koronapasienter, skriver Klassekampen.

Det bekymrer brukerorganisasjonene og FO, fagforbundet for sosionomer.

– Vi har fått varsler fra flere steder i landet, fra fagpersoner, brukere og pårørende ved flere helseforetak, som sier at sårbare grupper skrives ut eller nektes behandling, sier Kenneth Arctander Johansen, leder for Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (Rio), til Klassekampen.

I et brev som Rio, FO og to andre organisasjoner har sendt til helseminister Bent Høie (H), advarer de mot økt selvmordsfare, fare for tilbakefall og overdose ved utskriving.

Organisasjonene har bedt om stans i utskriving, og de foreslår å lempe på kravet om kompetansetetthet på de døgnbemannede behandlingstilbudene, og at helsepersonell kan erstattes med personell med sosialfaglig kompetanse.

– Her må tilbydere som Blå Kors og Tyrilistiftelsen benyttes, og tiltaksapparat gis de nødvendige midlene til å lage kreative løsninger. Jeg er ikke smittevernekspert, men at folk blir satt på gata må også innebære en smitterisiko, sier Johansen.

Fengselsansatte i karantene

Ansatte i karantene har ført til at fengslene er nødt til å løslate innsatte med kortere dommer før tiden. 60 ansatte i Kriminalomsorgen sørvest er i karantene.

Fire personer fra Solholmen overgangsbolig i Agder ble løslatt mandag. To-tre personer fra samme sted blir løslatt mot slutten av uka, sier leder Leif Guttormsen ved Kristiansand fengsel til Fædrelandsvennen.

I tillegg ble en mann fra Arendal fengsel løslatt mandag. Det samme ble en kvinne som sonet i avdelingen på Evje.

Norske fengsler slippe innsatte 10, 20 eller 30 dager før endt soning alt etter hvor lange dommer de har. Formålet er å minimere smitteutbrudd i fengslene blant innsatte og ansatte.

I Agder er 15 ansatte satt i karantene. I hele Kriminalomsorgens region sørvest, som også inkluderer Rogaland, er 60 ansatte i karantene. De fleste av dem er fengselsbetjenter.

– Det begynner å bli prekært for oss å holde driften gående, sier regiondirektør Tryggve Fosse til avisen.

Han sier de nå vil vikarer under etatsutdanning for å bedre situasjonen.

Frykter selskaper vil kvitte seg med ansatte

Avdelingsleder i Fellesforbundet Djevat Hisenaj frykter hotell- og restaurantnæringen bruker permitteringene under koronakrisen til å bli kvitt fast ansatte.

– Ved tidligere virus og under finanskrisen har de kuttet. Hver gang har de kuttet årsverk av faste stillinger og erstattet med deltid og midlertidige stillinger. Denne gangen skal vi være enda mer på vakt, sier Djevat Hisenaj til Klassekampen.

Hisenaj leder Fellesforbundets avdeling 266: Hotell og restaurant i Hordaland. Han har om lag 1.600 medlemmer, opp mot 90 prosent av dem er permitterte.

Avdelingslederen sier at de faste stillingene som er i bransjen må vernes. Bransjen er fra før preget av mye midlertidig-, innleid- og deltidsarbeid.

– Vi skal sette i gang nå og få ut informasjon til tillitsvalgte. De må være påpasselige med hva de godtar og ikke godtar. Over halvparten av arbeidsstokken i bransjen er ansatt midlertidig eller på deltid. Det er altfor forutsigbart og kan ikke utvidet videre, sier Hisenaj.

Han får støtte fra leder Merethe Solberg for Fellesforbundets avdeling 10: Hotell, restaurant og uteliv i Oslo og Akershus.

– Det de sliter med i Bergen, vil vi slite med i Oslo, Trondheim og så videre også. Vi stiller oss helt bak det Hisenaj frykter, sier Solberg til avisen.