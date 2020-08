NTB-Dag Kjørholt

– Påtalemyndigheten mener at i hvert fall sju av disse har hatt narkotikagjeld til de to hovedtiltalte, sier aktor, statsadvokat Thorbjørn Klundseter, til NTB.

Den yngste av de tiltalte er i slutten av 20-årene, mens den eldste er i midten av 40-årene. Påtalemyndigheten har satt grensen ved ti av praktiske årsaker.

– Det er flere saker som er under etterforskning hos politiet, sier Klundseter, som betegner saken som svært alvorlig.

Bedrageriene skal være begått mot banker og finansieringsinstitusjoner, hovedsakelig i løpet av de to siste årene. Tiltalene omfatter fullbyrdede bedragerier av rundt 22 millioner kroner og forsøk på bedragerier av om lag 40 millioner kroner.

Rettssaken starter i Hedmarken tingrett 8. september. Det er satt av åtte uker til hovedforhandlingen. På grunn av sakens omfang har Hedemarken tingrett leid lokaler i Statens Hus.

Pågrepet på hotellrom

Innlandet politidistrikt begynte å etterforske saken i november 2018 da politiet pågrep en av de tiltalte på et hotellrom i Hamar.

Han var da i besittelse av både BankID-brikker og lånedokumenter tilhørende andre personer. Med bakgrunn i dette beslaget gjennomførte politiet i tiden etter en rekke etterforskningsskritt, opplyste politiet i en pressemelding onsdag.

Det er foretatt ransakinger, pågripelser og varetektsfengslinger i flere av sakene.

– Det er brukt mye ressurser på denne saken fordi man har misbrukt offentlige registre som man må kunne stole på, sier statsadvokaten.

Bevisoppgaven er på rundt tusen sider. Påtalemyndigheten vil føre et 50-talls vitner. Klundseter sier de fleste er profesjonelle vitner, som revisorer og representanter fra Skatteetaten.

Kriminelt nettverk

Påtalemyndigheten mener at etterforskningen har avdekket et organisert kriminelt nettverk.

Ifølge tiltalen har bakmennene tilegnet seg BankID-brikker og passord fra en rekke personer, blant annet i bytte mot å slette den enkeltes narkotikagjeld.

– Det er kombinasjonen narkotikagjeld, BankID-brikker og låneopptak som er hele kjernen i saken, bemerker statsadvokaten.

I flere av tilfellene skal BankID-brikkene være benyttet til å endre skatteopplysninger på Altinn, som igjen har vært brukt som grunnlag for lånesøknader.

For i alt sju av de tiltalte mener påtalemyndigheten at de har hatt slik kunnskap om låneopptakene som har skjedd i deres navn, at de er tiltalt for medvirkning til bedrageriene eller bedrageriforsøkene.