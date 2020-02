Når vet du hva den nye lønna di blir? Her er datoene du må merke deg i lønnsoppgjøret

Av: Yngvil Mortensen / FriFagbevegelse

Snart starter tariffoppgjøret, som i år er et hovedoppgjør. Det er forhandlingene mellom fagbevegelsen og arbeidsgivernes organisasjoner om lønn, forskjellige lønnstillegg, arbeidstid og velferdspermisjoner, og alt fagbevegelsen jobber for å få avtalefestet i «tariffavtalene».

Under finner du de foreløpige datoene i årets tariffoppgjør.

17. februar: Sekretariatet i LO, der lederne for de største fagorganisasjonene i LO sitter, blir enige om hva de mener årets tariffkrav bør være.

Uke 8 (trolig 17. februar): Tallene for fjorårets lønnsoppgjør blir lagt fram (av Teknisk beregningsutvalg). Dette er viktig fordi det er utgangspunktet for årets lønnsforhandlinger.

18. februar: Representantskapet i LO, der rundt 200 topptillitsvalgte fra alle fagforbundene i LO møter, vedtar hva kravene til arbeidsgiverne skal være i årets tariffoppgjør. De vedtar også oppgjørsform.

3-4. mars: Arbeidsgiverne i Næringslivets Hovedorganisasjon har sitt representantskap som vedtar sin forhandlingsposisjon i lønnsoppgjøret.

10. mars: Tariffoppgjøret for ansatte i privat sektor starter når Fellesforbundet overleverer kravene sine og Norsk Industri overleverer sitt tilbud.

(Datoen er betinget av at det blir «forbundsvist» lønnsoppgjør. Det betyr at de enkelte fagforbundene forhandler med sine motparter på arbeidsgiversiden om én og én tariffavtale for seg. Fellesforbundet og Norsk Industri er først ute.)

Hvis Fellesforbundet og Norsk Industri blir ferdige innen denne datoen, legger forhandlingsresultatet lista for alle tariffavtalene de andre fagorganisasjonene skal forhandle om.

Hvis de ikke blir enige i forhandlingene, er det satt av tid til mekling med tidsfrist. Riksmekler Mats Ruland vil i så fall lede meklingen. Hvis de ikke blir enige da heller, blir det streik.

1-2. april: Arbeidsmandsforbundet forhandler med NHO Service og Handel om vekternes tariffavtale.

1. april: Forbundene i LO Kommune starter forhandlinger med arbeidsgiverne i KS om lønnsoppgjøret for ansatte i kommunene.

2. april: Forhandlingene starter denne dagen mellom arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og LO Stat, under forutsetning av at privat sektor er ferdig.

Frister for påfølgende sentrale og lokale forhandlinger er ikke endelig fastsatt.

15. april: Hovedorganisasjonen til ansatte i staten, LO Stat, starter lønnsforhandlingene for ansatte i Staten. Arbeidsgiverne i Staten er representert ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

15-17. april: Handel og Kontor forhandler med arbeidsgiverne i Virke.

27. april: Arbeidsgiverforeningen Nelfo og EL og IT Forbundet forhandler om landsoverenkomsten for elektrofag. Den gjelder for 18.000 arbeidstakere og er den største avtalen innen EL og IT). Planlagt avslutning er natt til 1. mai (30.04. klokka 24.00).

30. april: Forhandlingene i Staten skal være ferdige. Hvis ikke, blir det mekling. Meklingsdatoer for staten kommer senere.

1. mai: Forhandlingsfrist mellom forbundene i LO Kommune og KS.

Kilder: LO Stat, LO, Fagforbundet, NHO, Spekter.