– Ingen vet helt hvor grensene går. Når vi ser på hva som har skjedd ute i den store verden, så er det klart at når folk ikke følger reglene i det hele tatt, går reproduksjonstallet over 1 – ikke holder avstand, klemmer hverandre, går på jobb hvis de er syke. Da begynner viruset å spre seg, sier Nakstad til NRK Dagsnytt.

Han sier reproduksjonstallet ser ut til å ligge stabilt rundt 1 i Norge, det vil si at hver koronasmittede person i gjennomsnitt smitter én annen.

– Vi er nok i et grenseland. Det er stabile tall, det går ikke videre ned, det går heller ikke opp, og det vil si at vi kanskje er på et balansepunkt akkurat nå, sier Nakstad.

Les også: Høie ber kommunene stramme opp utestedene

Reise

Han advarer nordmenn som skal reise på ferie til utlandet at de må forholde seg til pandemien også ute på reise. Men han vil ikke si hva slags konsekvenser utenlandsreisende vil få for pandemien i Norge.

– Det vil tiden vise, sier den assisterende helsedirektøren. (NTB)

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!