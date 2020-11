Nakstad: Høye smittetall skyldes ikke bare mer testing

Det siste døgnet er det registrert 704 nye koronasmittede i Norge. Det er det høyeste tallet som er registrert på ett døgn siden pandemien startet.

– Tallene er veldig bekymringsfulle fordi de bekrefter den økende smittetrenden i Norge, som bare forsterker seg uke for uke, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til Dagbladet.

Les også: Ordkrig om skieldorado i Oslo (Dagsavisen+)

Det blir testet langt flere nå enn i starten av pandemien, men Nakstad sier de høye smittetallene vi nå ser, ikke bare skyldes at flere testes.

– Vi ser at det både er økende smittetall, men også en stigende andel av de testede som tester positivt. Det betyr at økningen ikke bare skyldes mye testing, men at det er en reell økning i samfunnet, sier han.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.