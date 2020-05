Til tross for sterke protester fra naboene har Hole kommune bestemt at 22. juli minnesmerket skal ligge på Utøyakaia. Nå varsler naboene søksmål mot kommunen, melder NRK.

– Vi tar ut søksmål mot Hole kommune med spørsmål om de i det hele tatt har lov til å reise et slikt monument ut fra naboloven. Dette skjer med bakgrunn for de helsefarene innbyggerne blir utsatt for, sier advokat Ole Hauge Bendiksen som representerer de 20 saksøkerne.

Les også: Utøya-minnesmerket åpner neste sommer – vil ha kostet over 300 millioner

Planlagt byggestart er i juni, men saksøkerne sier de vil gjøre det de kan for at de ikke blir noen byggestart.

– At byggestarten blir utsatt når vi starter vår prosess, ser jeg på som en selvfølge, sier advokaten.

Debatten om et minnesmerke etter terrorhendelsene har rullet gjennom flere år. Flere naboer sier de ikke ønsker å ha minnesmerket på Utøykaia, fordi det stadig vil minne dem om terrorangrepet. Det var også her mange av ungdommene som svømte i land 22. juli 2011, kom i land.

Det planlagte minnesmerket skal utformes av 77 søyler – én for hvert av ofrene i terrorangrepene – som til sammen vil utgjøre et gjerde nede ved vannkanten på Utøykaia.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen