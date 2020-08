Fredag lanserer Dagsavisen sin nye debattplattform Dagsavisen Ung. Debattansvarlig Selma Moren har invitert Grønn Ungdoms talsperson Hulda Holtvedt til startskuddet.

– Vi må bryte litt med det som forventes av oss. Mange 15-åringer opplever kanskje Dagsavisen som litt kjedelig, innrømmer Moren.

Grove hersketeknikker mot de yngste

Det er ikke bare i håp om å lokke til seg den yngre lesergruppen at Dagsavisen ønsker å gi de unge et eget talerør. Både Holtvedt og Moren har selv opplevd hersketeknikkene som brukes mot unge som ytrer seg i offentligheten, noe Moren blant annet omtalte i kommentaren «Snakkes om tjue år, da», hvor hun beskriver hersketeknikker rettet mot henne som ung debattant. Som ungdomspolitiker har Holtvedt har flere liknende erfaringer.

– Jeg kunne få kommentarer som at jeg ikke kunne uttale meg før jeg fikk hår på tissen, det var så grovt. Nå som jeg har blitt litt eldre, og både ser og høres litt mer voksen ut, er jeg litt mindre utsatt for gapestokken, sier hun.

Da Moren fikk jobben som debattansvarlig i Dagsavisen for halvannet år siden, kom hun rett fra jobben som journalist i Si ;D redaksjonen til Aftenposten. Fra dag én hadde hun lyst til å få inn flere unge debattanter til den nye arbeidsplassen.

– Det er så lett for meg å si at jeg skal trykke unge skribenter, men så ser jeg jo at de som skriver til oss er av typen godt voksne professorer. De fleste unge som ønsker å komme på trykk sender nok kronikkene sine til min gamle arbeidsplass, mener hun.

Håper de unge selv tar kontakt

Det har ikke blitt satt en øvre aldersgrense for å få ordet på de nye debattsidene, og foreløpig skal heller ikke innleggene til debattantene legges under en egen fane på nett. Målet er å få inn de unge stemmene, ikke å understreke skillet mellom dem og de mer etablerte.

Hver fredag er det satt av en hel side til kronikkene i papiravisa, i tillegg til at de selvfølgelig deles på nett. Moren tror hun vil komme til å måtte invitere de unge i starten, men håper at de etter hvert sender inn kronikker også på eget initiativ. Holtvedt mener initiativet er etterlengtet blant mange.

– Først og fremst er det vanskelig å komme på trykk, og hvis man først klarer det så er det i ungdomsspalten til Aftenposten. Samtidig vet jeg at mange ungdomspolitikere opplever Dagsavisen som et sted det allerede er mulig å komme på trykk, sier hun.