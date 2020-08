Nå skal flere slippe å vente på Nav for å få sykepenger

Av Håvard Sæbø, FriFagbevegelse

I mange bedrifter er det slik at hvis man er syk lenger enn 16 dager, må man søke Nav om sykepenger. I forhandlingene i industrien og byggebransjen, ble det enighet mellom Fellesforbundet og NHO om at hvis noen i en bedrift får forskuttert sykepenger, så skal alle få det.

Hvor mye som skal forskutteres, er ikke en del av avtalen. Nå er det slik at Nav betaler inntil 6G (599.000 kroner) i sykepenger, men mange bedrifter og offentlig sektor forskutterer all lønn som sykepenger.

Les også: Jane (43) i paradoksal kamp mot Nav: – Jeg har gjort alt de har bedt meg om

Feriepenger

Nav betaler feriepenger bare for de første 60 dagene av en sykemelding. Hvordan dette blir når bedriftene forskutterer, er ikke spesifisert i avtalen. Så det vil bli opp til hver enkelt bedrift å bestemme både om all lønn over 6G skal forskutteres, og om det skal betales feriepenger av sykepengene.

NHO sier at 70 prosent av deres medlemsbedrifter i dag forskutterer sykepenger. Avtalen skiller ikke på fast ansatte, vikarer eller midlertidig ansatte. Alle skal behandles likt i samme bedrift. Kostnadene er usikre, så avtalen om forskuttering av sykepenger er ikke en del av ramma i frontfaget på 1,7 prosent.

Les også: Nicholas (22) tok Oslo kommune til retten: – Føler meg mye tryggere nå (Dagsavisen+)

6 prosent sykefravær

Kostnaden for bedriftene blir at flere nå må forskuttere sykepengene, før de får dem refundert fra Nav. De får refundert for sykefravær utover arbeidsgiverperioden på 16 dager.

Ifølge Nav gjelder dette 38 prosent av alle sykemeldinger. De lange sykemeldingene over 12 uker, utgjør 13,5 prosent av totalen. I fjerde kvartal 2019 var sykefraværet på 6 prosent. (FriFagbevegelse)

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.