– Den er blant artiklene som er lagerført for salg når interessenter dukker opp, bekrefter kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg.

I forbindelse med den pågående rivingen av R4-bygget i regjeringskvartalet, har Statsbygg og deres entreprenør Veidekke, også mye annet å by på. Her er et utvalg av noe av det som er blitt tatt vare på med tanke på salg og/eller ombruk:

Handikapheis.

Diverse stoler og garderobeskap.

TV-skjerm til møterom.

Stålporter.

Aluminiumsstiger.

Industrivaskemaskin.

Gulvbonemaskin.

Lyspærer og lysstoffrør fra lagerrom.

Batteripakker.

Transformator.

Aggregat.

Tung isolasjon fra taket

Plastrør.

Diverse gjerdeelementer.

Hjulakslinger med bremseopplegg.

Hulldekkelementer.

Samtidig er det mye som går til gjenvinning eller ny bruk. Eksempelvis vil de utallige mursteinene som har dekket fasaden på det langsomt svinnende R4-bygget, bli brukt til oppfyllingsformål og drenerende lag, opplyser Aschim.

– Generelt går alle masser og materialer som ikke går direkte til ombruk, til profesjonelle avfalls- og gjenvinningsaktører, forteller hun.

20.000 bygg i året

Selv om Statsbygg så langt brenner inne med helikopterplattformen, har de fått omsetning på andre ting.

– Hulldekkelementer selges i disse dager til Entra, forteller Aschim.

De skal brukes til et prosjekt Entra har i Kristian Augusts gate, et par steinkast fra regjeringskvartalet.

– Hvor mye koster tingene som er til salgs?

– Priser oppgis ved interesse, svarer Aschim, som også opplyser at det har vært «grei pågang» av mulige kjøpere.

– Hva slags inntekter har salget så langt medført?

– Det genereres ikke store inntekter av ombruk. Netto er det nærmere slik at det meste selges uten fortjeneste for å realisere ambisjonene om å få til om- og gjenbruk, påpeker Aschim.

Håpet er at denne måten å gjøre det på, kan bane veien for lignende framtidige prosjekter. Riving av bygg er nemlig ikke noe som skjer unntaksvis. Tvert imot rives det om lag 20.000 bygg i året i Norge, går det fram av en ny rapport om ombruk, fra Resirqel AS, utarbeidet på oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet.

1.896.557 tonn avfall

Her viser tall fra Statistisk sentralbyrå at de samlede mengdene med avfall fra nybygging, rehabilitering og riving var på utrolige 1.896.557 tonn i 2017.

«Byggenæringen forbruker i dag en betydelig andel av uttaket av jordas ressurser. Samtidig er dagens praksis i bransjen basert på lineære prosesser hvor utgåtte byggematerialer i hovedsak blir avhendet som avfall eller til energigjenvinning ved rehabilitering og riving. Dette skaper store mengder avfall og tap av ressurser», heter i rapporten.

Sirkulære løsninger med ombruk og gjenbruk er det derimot lite av, selv om en sirkulær økonomi er et uttalt mål for regjeringen.

Det å få byggenæringen til å ta i bruk sirkulære løsninger vil få stor positiv effekt.

«Omfattende ombruk av byggevarer er potensielt et egnet virkemiddel som gir umiddelbar effekt på både klimagassutslipp, råvaremangel og avfallsproblematikk», heter det i rapporten fra Resirqel.

– Noen må gå foran

– Hvordan ser dere i Statsbygg på dette?

– Vi ser at det rives bygg og deler av bygg med bygningsdeler og -produkter som fortsatt har en restlevetid, svarer Aschim.

– Regelverket og forretningsmodellene er imidlertid ikke tilpasset ombruk av byggevarer. Dette er naturlig, med tanke på sikkerhet, framdrift, helse- og miljøskadelige stoffer et cetera. Men for å realisere byggebransjens ambisjoner om sirkularitet og for å redusere utslippene knyttet til byggevarer i byggene våre, må noen gå foran for å utvikle sikre prosesser og løsninger for ombruk, fortsetter hun.

Ifølge Aschim gjør Statsbygg og Veidekke nettopp det i forbindelse med det som nå skjer i regjeringskvartalet.

– Dette prosjektet er et slikt prosjekt hvor alle drar i samme retning for å oppnå sirkulære løsninger. Så kan vi håpe at løsningene vi finner for dette prosjektet er av en type som gjør at bransjen følger etter, sier Aschim.