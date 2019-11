Hvem: Lars Norbom (53)

Hva: Generalsekretær i Natteravnene.

Hvorfor: Lanserte gratis jentetaxi i Oslo før helga.

Hva innebærer tilbudet om gratis jentetaxi helt konkret?

– I samarbeid med Sparebank1 Østlandet, Hafslund nett og Oslo Taxi, tilbyr Natteravnene jenter i alle aldre gratis hjemkjøring i rosa taxier med øyevipper. Tilbudet gjelder i perioden 15. november til 15. desember, onsdag til lørdag i tidsrommet 20.00 - 04.00.

Hvorfor er det behov for et slikt tilbud i Oslo nå?

– I julebordsesongen er det flere folk på byen som mangler «erfaring» med utelivet. Vår erfaring tilsier at dette lett kan føre til konflikter og uønskede hendelser. Det viser seg også at kvinner føler seg mest utrygge. Vi opplever dessverre oftere at de som er på byen mangler en plan for å komme seg hjem på natten.

Hvor mange benyttet seg av jentetaxiene gjennom helga?

– Vi fraktet 104 jenter trygt hjem i løpet av helgen.

Hvorfor tok de jentetaxi?

– Det er nok fordi vi har vært flinke til å markedsføre prosjektet og at taxiene er svært godt synlige. Det er ikke meldt om noen ubehagelige episoder i forkant av taxiturene.

Hvor i byen var det jentetaxiene plukket opp flest jenter?

– Sjåførene har hatt fokus på utestedene i Oslo sentrum.

Guider dere jenter til jentetaxiene, eller kan de selv praie en slik taxi uten Natteravnenes hjelp?

– Jentene kan selv praie taxiene når de ser dem hvis de er ledige. De vil ikke kunne ringes etter og de vil ikke være å finne på holdeplassene.

Hvordan vil Natteravnene ellers sørge for tryggere førjulskvelder i Oslo?

– Vi har ekstra fokus på å få med så mange som mulig frivillige i denne perioden. I tillegg har vi et spesielt fokus på utesteder som arrangerer julebord. I tillegg til jentetaxiene, har vi også Natteravnenes biler ute. Disse bistår både kvinner og menn med kjøring til legevakt og sosial vakttjeneste dersom man er ute av stand til å ta vare på seg selv.

I en periode hvor mange har julebord og julemiddager de selv skal delta i, er det vanskelig å få frivillige til å yte en innsats for Natteravnene?

– Rekruttering av frivillige er en utfordring hele året. Det faktum at vår aktivitet foregår på nattestid i helgene, er dessverre ikke noe konkurransefortrinn i så måte. Vi klarer likevel å rekruttere en jevn strøm av frivillige. Men vi trenger flere, så vi oppfordrer flest mulig til å melde seg som frivillige på www.natteravnene.no.

Så har vi noen faste spørsmål i denne spalten. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Og tok de enn vårt liv» av Per Hansson. Boken ble gjenfortalt til hele klassen av en lærer på ungdomsskolen med en fantastisk formidlingsevne. Boken handler om en familie som var aktive i motstandsbevegelsen under krigen. Boken var viktig i den forstand at jeg ble interessert i bakgrunnen for oppbyggingen av det velferdssamfunnet vi lever i i dag. Jeg har senere lest det meste av norsk krigs- og etterkrigshistorie.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det må være på å tilbringe fritid og ferie sammen med mine nærmeste kombinert med god mat og drikke eller ulike kulturopplevelser.

Hvem var din barndomshelt?

– Hun var naboen min og var barnebokforfatteren Anne Cath. Vestly. Hun tok oss barna på alvor og tok seg alltid god tid til å snakke med oss. Da jeg en dag spurte henne hvordan hun kom seg inn i vårt radio/TV-kabinett, forklarte hun på en lettfattelig måte at hun satt i et hus på Majorstua og at stemmen hennes gikk i bølger gjennom luften og inn i radioen vår.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg er litt utålmodig og gjerne vil se resultater av det jeg gjør umiddelbart. Jeg burde lære meg å ha litt mer is i magen.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg er dessverre svært svak for kaker og sjokolade og kan ikke ha sånt liggende hjemme. Det som kjøpes inn blir spist opp, for å si det sånn.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Akkurat i disse dager måtte det blitt byrådsleder Raymond Johansen. Da kunne vi snakket litt om hvor fornuftig det er å kutte bevilgningene til Natteravnene parallelt med eskalerende ungdomskriminalitet. Etter kutt ble årets bevilgning 400.000 kroner, eller cirka 58 øre per innbygger i Oslo.