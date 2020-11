– Veien fram mot ny E18 har vært lang og bratt. Jeg respekterer og forstår at mange har hatt et stort engasjement. Men på tross av at flere hardnakket har insistert på det motsatte, er dette et prosjekt med viktige grønne kvaliteter, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i en pressemelding fra regjeringen.

Han var til stede da byggingen av E18-strekningen mellom Lysaker og Ramstadsletta startet klokken 11 tirsdag.

Strekningen har vært omstridt og førte blant annet til at Miljøpartiet De Grønne og SV trakk seg fra fylkesstyret i Viken etter at samarbeidspartner Ap sikret flertall for en lånegaranti for milliardprosjektet.

Oslos miljø- og samferdselsbyråd, Lan Marie Berg (MDG), omtalte Aps beslutning som «tidenes miljøsvik i Oslo-regionen».

Samferdselsminister Knut Arild Hareide sier at ny E18 betyr bedre miljø, bedre trafikkflyt og bedre kollektivtransport for svært mange.

– Støy og luftforurensning og busser som står og stamper inn mot Oslo har aldri vært god miljøpolitikk, sier Hareide.

E18-strekningen mellom Lysaker og Ramstadsletta omfatter rundt 4,4 kilometer hovedvei med kollektivfelt og har en kostnadsramme på 17,4 milliarder kroner. Det er det første av tre byggetrinn av E18 Vestkorridoren, som går mellom Lysaker i Bærum og Drengsrud i Asker. Det første byggetrinnet skal etter planen åpnes i 2027.

