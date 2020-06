Nå blir det enklere å drikke øl og vin på mange tog

– Vi har fått til salg av alkohol i hele toget. Det gjelder for øl og vin, av begge farger, med og uten bobler, forteller kommersiell direktør i SJ Norge, Lena Angela Nesteby.

Kan tas med til setet

Fram til mandag vil det gamle regimet til Vy gjelde på strekningene som SJ overtar, som følge av jernbanereformen. Det tilsier at det kun er tillatt å drikke alkohol i bistrovognen, som har et meget begrenset antall sitteplasser.

– Når det er fullt der, må du dermed vente på ledig plass. Reiser du med oss vil du slippe dette. Du vil da kunne ta med øl og vin fra bistrovognen tilbake til eget sete for å drikke opp der, forteller Nesteby.

– Men du vil bare kunne kjøpe én enhet av gangen. Det er for å forhindre at det tas med alkohol til noen som er for unge til å ha lov til å drikke, eller noen som er overstadig beruset.

Nesteby kan i tillegg fortelle at utvidelsen av muligheten til å drikke alkohol om bord i togene, skjer i full forståelse med de tillitsvalgte og at dette dessuten er avklart med tanke på sikkerheten.

Kommersiell direktør i SJ Norge, Lena Angela Nesteby. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Svensk mat på menyen

SJ Norge varsler også endringer i menyen i bistrovognen. I tråd med at selskapet har svensk eier, får den en svensk vri.

– Vi har kjöttbullar og reksmörgås, frister Nesteby.

– Men det er også retter for vegetarianere og veganere, i tillegg til det passasjerene er vant til fra før, slik som pølser og vafler. Vi har dessuten inngått avtaler med lokale matprodusenter på strekningene vi skal trafikkere, noe som betyr at vi blant annet har Rørosis.

– Dere har tidligere varslet at dere vurderer å gjeninnføre trillevogna, slik at passasjerene kan få handle der hvor de sitter. Hva skjer med det?

– Det er satt på vent på grunn av koronaen, svarer Nesteby.

40 prosent

– Har koronaen fått andre konsekvenser for oppstarten deres?

– Vi er blitt enige med Jernbanedirektoratet om hvor mye tog vi skal kjøre. Det blir ganske likt tilbudet som Vy har nå, bortsett fra at vi vil ha nattog fredag og søndag mellom Oslo og Trondheim i begge retninger, og daglige nattog på Nordlandsbanen til Bodø. Kapasiteten på togene våre vil være litt over 40 prosent av det normale, etter som cirka annet hvert sete ikke kan benyttes på grunn av koronarestriksjonene, svarer Nesteby.

– Men vi er positive til å kjøre mer tog hvis etterspørselen tilsier det, og har tog i beredskap for det. Nå når ferien nærmer seg kan ting endre seg med for eksempel flere feriereiser mellom Oslo og Trondheim.

Helnorsk i Norge

– Dere har også varslet et ny avgang mellom Oslo og Göteborg. Hva skjer med den, i disse koronatider?

– Den skulle ha startet i august, men på grunn av situasjonen som har oppstått, vil det i stedet kanskje skje i august 2021, svarer Nesteby.

– Koronaen har rammet Sverige mye hardere enn Norge. Tror du noen derfor vil kvie seg for å reise med svenske SJ i Norge?

– Vi er et norsk aksjeselskap som skal bruke norske tog med norsk personale. Det er bare eieren vår som er i Sverige.

– Hva er det som vil møte passasjerene som begynner å reise med dere fra mandag?

– Alt ombordpersonale i Vy på de aktuelle strekningene, både lokførere, konduktører og overkonduktører, har sagt ja til å bli med over til oss. Vi får derfor 300 nye kolleger fra mandag, og det er kjempebra. De vil få nye uniformer, men ansiktene er altså de samme som passasjerene kjenner fra før. Vi er også i gang med å omprofilere togene, men det er 99 tog vi leaser fra Norske tog AS, så det vil ta noe tid før alle er klare. I første omgang håper vi å få to tog klare til oppstarten.

SJs tog i Norge vil for øvrig ikke se ut som SJs tog i Sverige. I stedet skal de merkes med «Nord, drevet av SJ».

Her overtar SJ

SJ Norges første avgang skal etter planen gå fra Røros klokka 04.19 mandag, og ferden går til Hamar.

Dette er strekningene som SJ overtar fra Vy:

* Dovrebanen mellom Oslo og Trondheim.

* Rørosbanen fra Hamar til Røros (og Trondheim).

* Raumabanen fra Dombås til Åndalsnes.

* Nordlandsbanen mellom Trondheim og Bodø inkludert regiontogene mellom Mosjøen/Mo i Rana til Bodø.

* Lokaltogstrekningene Trønderbanen og Saltenpendelen og regiontogene på Meråkerbanen.

Vy med vyer

I Vy ser de nå ti år fram i tid, når kontrakten om disse strekningene skal tildeles på nytt.

– Vi har jo et ønske om å vinne den neste gang, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby.

Vy vil likevel bli å se nord for Sinsenkrysset i årene som kommer også. Selskapet er en stor leverandør av busstjenester blant annet i Trondheim, Ålesund og Molde, og i Sverige kjører Vys datterselskap Vy tåg, mellom Storlien og Østersund.

Før navneskiftet til Vy, kjørte NSB tog i over 100 år over Dovre og Saltfjellet. Den siste turen, i denne omgang i alle fall, er over når nattoget ankommer Bodø stasjon mandag morgen. Konserndirektør Arne Fosen i Vy tog har skrevet en siste hilsen til de ansatte som nå går over til SJ Norge:

«Takk for den gode jobben dere har gjort gjennom generasjoner og for at dere fortsatt vil gjøre en god jobb for å levere et godt tilbud til de reisende. Det er mye som skjer rundt oss og et godt kollektivtilbud blir bare viktigere og viktigere. Et sammensatt tilbud er nødvendig for å gjøre det mer attraktivt å reise miljøvennlig, og sammen med andre skal vi i Vy finne de beste tilbudene på tvers av landet vårt. Takk for reisefølget!»