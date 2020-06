Over 15.000 personer har varslet at de vil delta på demonstrasjonen utenfor USAs ambassade på Makrellbekken i Oslo.

– Vi har fått beskjed fra kommunen om at uten en dispensasjon fra Helsedirektoratet kan vi ikke samle flere enn 50 på ett sted, sier Rawha Yohaness til Klassekampen.

Hun er styremedlem i African Student Association, som er blant arrangørene bak demonstrasjonen. Beskjeden fra myndighetene gjør at alt tyder på at arrangementet ikke kan gjennomføres.

– Verken området utenfor ambassaden eller Eidsvolls plass kan romme i nærheten av så mange. Særlig ikke hvis man skal holde avstand av smittehensyn, sier Yohaness.

Arrangørene bak demonstrasjonen i Bergen og Trondheim har også fått beskjed fra henholdsvis kommunen og politiet om at forsamlingen over 50 personer vil anses som brudd på smittevernseglene. Demonstrasjonen i Trondheim er allerede utsatt til 15. juni.

Dødsfallet til afroamerikaneren George Floyd har skapt kraftige reaksjoner over hele verden. 46-åringen døde etter at en politimann holdt ham i bakken med et kne mot nakken i flere minutter under en pågripelse.

