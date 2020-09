Munnbindpåbudet: Kan bli aktuelt med bøter

– I dag innfører vi et påbud om bruk av munnbind på kollektivtransporten, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på en pressekonferanse mandag kveld.

Byrådet har gjentatte ganger gått ut med sterke anbefalinger til Oslos befolkning om å bruke munnbind på fulle busser, trikker og tog. Nå følges det opp med et påbud. Hvis det ikke er mulig å holde en meters avstand til andre, må du fra tirsdag klokken 12 ha på deg munnbind.

– Det betyr i realiteten at alle må ha med seg munnbind om bord, sa Johansen på pressekonferansen.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) under pressekonferansen mandag kveld. Foto: Fredrik Hagen/NTB

Vurderer bøter

Det er politiet som skal følge opp at folk overholder påbudet, ifølge helsebyråd Robert Steen (Ap).

– Nå er det ingen tvil om hvorvidt du kan velge å ha på munnbind eller ikke. Det kan du ikke. Det er en klar beskjed. Så er spørsmålet hva som skjer om du bryter påbudet. Da kan politiet plukke deg ut, sier Steen til Dagsavisen.

Han skisserer opp følgende scenario: Hvis du er på en full trikk og ikke har på munnbind, kan politiet gripe inn og be deg forlate trikken.

Steen sier han håper det virker avskrekkende nok på folk til at de overholder påbudet om munnbind. Hvis ikke kan det ifølge helsebyråden bli aktuelt å innføre bøter.

– Vi håper dette påbudet er tilstrekkelig og at vi har kontroll på at det også etterleves av politiet på en god måte. Hvis ikke må straffereaksjonen skjerpes, sier Steen.

Det å innføre bøter har imidlertid noen praktiske utfordringer, mener han.

– Hvilken bot holder? 500 kroner? 1.000? 1.500? Det er trist om vi må dit, sier Steen.

Helsebyråd Robert Steen (Ap). Foto: Vidar Ruud/NTB

Stabssjef Harald Nilssen i Oslo politidistrikt sier til NTB at politiet tar de nye koronatiltakene til etterretning.

– Politiet tar de nye kommunale smittevernreglene i Oslo til etterretning. Vi vil ha dialog med kommunen og skal bistå når kommune etterspør dette. Det gjelder også innføring av påbud om bruk av munnbind i kollektivtrafikken, skriver Nilssen i Osloi en tekstmelding.

Håper munnbind blir en vane

Steen har tidligere uttalt at han frykter pris og tilgang på munnbind kan skape et segregert samfunn.

– Det må ikke bli slik at de rike har råd til å kjøpe seg sikkerhet, mens de med mindre penger må velge mellom munnbind eller for eksempel månedskort eller bøker til guttungen. Myndighetene må ha en plan for at alle kan kjøpe seg munnbind eller ansiktsmasker til en normal pris, sa Steen til Dagsavisen i august.

Nå oppfordrer helsebyråden alle Oslos innbyggere om å skaffe seg munnbind og å venne seg til å bruke det. Han påpeker også at påbudet i første omgang kun gjelder i 14 dager og at det er mulig å gå til anskaffelse av flerbruksmunnbind.

– Jeg tror munnbind blir avkrevd i lang tid framover, så lenge vi lever med koronapandemien og fram til det kommer en vaksine, sier Steen og fortsetter:

– Så mener jeg også at regjeringen burde tatt initiativ til å finne måter der de med dårligst råd kan bli kompensert sånn at dette ikke blir en så stor økonomisk forpliktelse.

