Moxnes: – Vi kan enkelt avgjøre om Erna Solberg får forsette

– Uten Rødt over sperregrensa, så svekkes mulighetene for et slagkraftig, nytt flertall og en tydelig, ny politisk kurs, sa Bjørnar Moxnes under Rødts landsstyre lørdag.

Moxnes sa at idet Rødt bikker 4 prosent oppslutning, vil de kunne få opp mot ti representanter på Stortinget. Og at partiet da enkelt vil kunne avgjøre om Erna Solberg får fortsette, eller ikke.

Han mener at partiet ligger historisk godt an for å komme i en slik posisjon, ettersom de har ligget over sperregrensen på snittet av målingene elleve måneder på rad.

– Vår jobb er å sikre regjeringsskifte og gå i spissen for å gjøre forskjellene mindre, velferden profittfri og miljøpolitikken rettferdig.

Partilederen mener at det nå trengs et tydelig alternativ til de borgerlige.

– Folk ville ha klare alternativer til regjeringas politikk. Valget ble et protestvalg mot økende forskjeller og manglende politisk handlekraft i møte med klimakrise, sa Moxnes.