– Jeg tror både Nicolai Tangen og Øystein Olsen kan begynne å pakke kofferten, sier Rødts leder Bjørnar Moxnes, som sitter i finanskomiteen.

Tangen blir etter planen ny sjef for oljefondet 1. september, mens Olsen er sentralbanksjef.

– Det er nå klart at opposisjonen stiller seg bak representantskapets knusende kritikk av Norges Banks ansettelsesprosess og konklusjonen om at vi ikke kan ha en leder for oljefondet med så store potensielle interessekonflikter, sier Moxnes til NTB.

Før helgen kom Arbeiderpartiet med sin konklusjon: Tangen kan ikke lede oljefondet så lenge han er eier i Ako-systemet.

– Sentralbanksjefen må følge Tangen til døra og lukke seg selv ut i samme slengen. Hvis ikke må Stortinget sørge for at begge deler skjer, krever Moxnes.

Sanners bord

Både SV og Rødt har bedt finansminister Jan Tore Sanner (H) gripe inn og stoppe ansettelsen av Tangen. Senterpartiet har krevd at Tangen må selge seg ut av Ako-systemet før han begynner i sin nye jobb.

Regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF har hittil vært svært forsiktige i sine uttalelser. Men i uken som kommer blir saken satt på spissen, ettersom finanskomiteen skal avgi sin innstilling fredag.

– Det vil bli vanskelig for regjeringen og Frp å slå ring rundt Tangen-ansettelsen og sentralbanksjefen. Det tror jeg ikke folk vil forstå, og det vil også ødelegge for den grunnleggende tilliten Norges Bank er avhengig av, sier Moxnes.

Økt press

Finanskomiteens leder Mudassar Kapur (H) slår fast at Høyre skal ha en grundig behandling av saken i sin partigruppe før avgivelsen.

– Vi gjør en vurdering av kritikken som representantskapet har kommet med, og det som kom fram på høringen og i brev i etterkant, sa Venstres finanspolitiske talsperson Ola Elvestuen til NTB fredag.

– Men det er ikke Stortinget som verken skal ansette eller avsette en ny leder i oljefondet.

Ikke avsette

Moxnes erkjenner at Stortinget formelt ikke kan ansette eller avsette oljefondets sjef, men at de folkevalgte kan stille krav til forvaltningen av fondet.

Han peker på sakens kjerne, nemlig de potensielle interessekonfliktene knyttet til Tangens eierinteresser i Ako-systemet.

I stortingshøringen holdt Olsen fast på at risikoen for interessekonflikter «for alle praktiske formål er eliminert». Det er ikke Norges Banks representantskap, som er sentralbankens kontrollorgan, enig i.

– Det er regjeringen som ansetter sentralbanksjef, og sentralbankloven gir også mulighet til å avskjedige eller løse sentralbanksjefen fra hans verv, blant annet hvis vedkommende har krenket sine tjenesteplikter eller brutt ned den tilliten som er nødvendig for stillingen, sier Moxnes.

«Sviktet grovt»

Han hevder Olsen har sviktet grovt i jobben sin i ansettelsen av Tangen.

Også representantskapet mener regler og retningslinjer ble brutt i prosessen. Olsen har erkjent at Norges Bank brøt offentlighetsloven, ved at Tangen ikke sto oppført som søker mens rekrutteringsprosessen pågikk.

Samtidig har Finansdepartementet konkludert med at Norges Bank ikke har brutt sentralbankloven, og Olsen har selv avvist andre regel- og lovbrudd.

– Norges Bank brøt verken sentralbankloven, forvaltningsloven eller bankens etiske prinsipper da Nicolai Tangen ble ansatt som oljefondssjef, skrev Olsen i et innlegg torsdag.

