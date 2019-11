Av Kristian Skårdalsmo og Bibiana Piene

– Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har ikke Stortingets tillit, heter det i Rødt-leder Bjørnar Moxnes' forslag.

Stortinget tok ved starten av møtet onsdag en runde på behandlingsmåten. Bare SV støttet Rødts anmodning om å sende mistillitsforslaget til videre behandling i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Forslaget falt med 123 mot 8 stemmer, og dermed var det klart at Stortinget skal stemme over mistillitsforslaget allerede onsdag kveld.

Opposisjonens syn på behandlingsmåte ville uansett hatt liten betydning, siden regjeringspartiene har flertall i Stortinget.

Les også: Nav har betalt tilbake én million kroner til 23 personer

Får ikke støtte

Onsdag er det finansdebatt i Stortinget, noe som betyr at avstemningen om mistillitsforslaget trolig vil komme først sent onsdag kveld.

Moxnes har imidlertid ikke klart å få med seg noen andre partier på å kreve Hauglies avgang allerede nå.

Omkvedet blant de øvrige opposisjonspartiene er at det er for tidlig å gå for mistillit, all den tid trygdeskandalen nå undersøkes av både kontrollkomiteen og et uavhengig utvalg.

Rødt mener imidlertid at Hauglies håndtering av skandalen ikke har vært tillitvekkende, og anklager henne samtidig for å unnlate å svare på spørsmål fra opposisjonen og mediene om saken.

– Etter en helhetlig vurdering av statsrådens ansvar og håndtering mener forslagsstiller at Stortinget ikke kan ha tillit til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, skriver Moxnes.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Uttrykker tillit

Moxnes' forslag har irritert de øvrige opposisjonspartiene kraftig, men Rødts eneste stortingsrepresentant avviser at han har gått på en smell ved å fremme forslaget for tidlig.

– Det mener de partiene som sa de trenger mer tid, men som nå stemmer mot å få mer tid. Det er et underlig politisk spill, sier han til NTB.

Moxnes avviser samtidig at hans mistillitsforslag i realiteten vil styrke Hauglies posisjon og gjøre det vanskeligere å fremme et tilsvarende forslag mot henne senere.

– Vi gjorde det fordi det er riktig. Det er mer enn nok grunnlag for å konkludere som vi gjorde, sier han.

Like fullt vil avstemningen onsdag kveld i realiteten uttrykke tillit til Hauglie, siden Moxnes trolig vil være alene om å gå for mistillit.

Les også: 48-åring rammet av Nav-skandalen: – Jeg mista alt jeg eide

Blir høring

Med unntak av Rødt og SV fremholdt de øvrige partiene onsdag at det ville være uheldig å sende et mistillitsforslag til komiteen, all den tid en sak om trygdeskandalen allerede er under behandling. Komiteen behandler nå den redegjørelsen som Hauglie ga om saken 5. november.

Kontrollkomiteen besluttet tirsdag at det skal holdes åpen høring i saken 9. og eventuelt 10. januar. Et helt sentralt spørsmål i saken er om alarmen burde gått tidligere i Arbeids- og sosialdepartementet. Norges fortolkning av EUs trygderegler, som er sakens kjerne, ble tatt opp i brev og korrespondanse mellom Nav og departementet også før saken ble offentlig kjent 28. oktober i år.

Det er nå klart at minst 85 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel som følge av at Nav siden 2012 har tolket EUs trygderegler for strengt. Minst 2.400 trygdemottakere har fått urettmessig krav om tilbakebetaling.

Les også: Rødt beskyldes for «moskvaprosess»: – Hansens sammenligning er ute av proporsjoner og uverdig