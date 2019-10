Morgenbladets redaktør går av etter lang tids konflikt

Dette opplyser hun i en pressemelding mandag, skriver Medier24.

«Jeg er lei meg for at jeg ikke lenger klarte å stå i dette. Det ble etter hvert tydelig for meg at motstanden var så massiv, og så mangefasettert, at det i praksis var ødeleggende for både den daglige driften av Morgenbladet, for gjennomføringen av strategien og for meg selv», heter det blant annet i pressemeldingen.

Jenssen er for tiden sykmeldt og ønsker ikke å kommentere saken ut over det som står i pressemeldingen. De ansatte skal ha fått beskjed om avgangen på et allmøte mandag ettermiddag,

– Vi er lettet over å få en avgjørelse på den vanskelige situasjonen vi har hatt i det siste, sier klubbleder Jo T. Gaare til Medier24.

Lang konflikt

Morgenbladet har i lengre tid strevd med en konflikt mellom redaktøren og redaksjonen. Den har tilspisset seg ytterligere etter at ledelsen bestemte seg for å kutte kostnader med 8 millioner kroner og gi ni ansatte sluttpakke.

Redaksjonsklubben svarte med å erklære mistillit mot sjefredaktøren, men hun ville ikke trekke seg.

Senest i forrige uke sendte 33 skribenter et brev til avisen hvor de nektet å bidra med stoff, og i forrige uke meldte også profilen Aslak Bonde, som har vært kommentator i avisen i 16 år, at han slutter.

– Beklagelig

I pressemeldingen opplyser Jenssen at hun fortsetter i NHST-konsernet, men tar ett års permisjon med virkning fra 22. oktober 2019. Det er ikke klart hva slags rolle hun får i konsernet.

– Jeg synes det er beklagelig at Jenssen har kommet til denne beslutningen, men det er dypt menneskelig å si fra når grensen er nådd, sier styreleder Amund Djuve i Morgenbladet til Dagens Næringsliv. Djuve er også sjefredaktør i DN.

Han opplyser at styret vil begynne arbeidet med å rekruttere ny ansvarlig redaktør umiddelbart. Midlertidig ansvarlig redaktør og administrerende direktør vil konstitueres innen kort tid.

