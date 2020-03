– Vi tenkte at skoler og mye annet er stengt på grunn av koronaviruset, og det er mange som må være hjemme i karantene. Vi vil hjelpe dem som trenger det, sier Mohammad Abdo til Dagsavisen.

Abdo forteller at de er sju-åtte stykker, alle opprinnelig fra Syria, som nå har gått sammen for å hjelpe karantenefaste innbyggere i Asker. Hvis noen ringer og spør om hjelp, ser de hvem av dem som er nærmest.

– Da vi flyttet hit fikk vi mye hjelp. Nå er det vår tur til å hjelpe, sier Abdo, som kom til Norge for over fire år siden.

Positive tilbakemeldinger

For å nå ut med tilbudet har Abdo lagt ut et innlegg i Facebook-gruppa Refugees Welcome to Asker & Bærum med kontaktinformasjon. Folk som trenger hjelp har tatt kontakt, i tillegg har han fått flere positive tilbakemeldinger på initiativet.

– På Messenger har mange sagt takk, og det er flere som har snakket med meg, sier han.

Innlegget Abdo la ut på Facebook har allerede fått mange kommentarer og likerklikk. Foto: Skjermdump.

Han forteller at han har blitt spurt om hvorfor de vil hjelpe, og om ikke de er redde for å bli syke selv.

– Vi flyttet ikke hit fordi vi ville flytte. Krigen er forferdelig i Syria, så vi måtte. Mange er redde for korona, men etter det vi har sett i Syria, så er vi ikke redde for det, sier Abdo.

Siden opprøret mot president Bashar al-Assad utviklet seg til borgerkrig i 2012, har flere millioner syrere flyktet fra hjemlandet. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) anslår at ytterligere 6,3 millioner er på flukt inne i Syria, ifølge NTB. Trolig har krigen kostet 586.000 mennesker livet, ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

– Noen ser på oss som om vi ikke kan noe. Men det er helt motsatt. Vi kom ikke hit for å sitte hjemme eller være arbeidsledige, understreker Abdo.

Alle er velkomne

Abdo forteller at han er veldig glad for å kunne bistå dem som trenger det. Hvis krisen varer lenge, tror han enda flere vil trenge hjelp. Da er det bare å ringe ham eller en av de andre.

– Folk er velkomne når de vil. Det er veldig hyggelig, sier Abdo.

Fredag eller lørdag skal han ut og handle for en som har bedt om hjelp. Allerede har han vært ute på handletur for en bekjent av huseier der han leier. Til vanlig jobber Abdo for en møbeltapetserer i Asker, i tillegg til at han er frivillig i både Norsk Folkehjelp i Asker og Bærum og organisasjonen Voksne for barn i kommunen.

Hjelper i Larvik

Også andre steder rundt i landet har flere tatt grep for å bistå karantene-faste innbyggere og naboer med å handle mat og annet. Flere Facebook-grupper er opprettet, og frivillige har allerede vært på handleturer for dem som trenger det.

I Larvik er Aghiad Ajjoub en av flere som ville hjelpe andre, skriver Østlands-Posten. Løsningen ble Facebook-gruppa «Handlevenner i Larvik». Den startet han sammen med Line Møller, som jobber på Meny på senteret Fritzøe Brygge i byen.

– De som er eldre har et immunforsvar som gjør at de lettere blir alvorlig syke av koronaviruset. Derfor bør de helst ikke gå på butikken. Det er ikke alle som har barn og folk til å hjelpe seg, derfor tenkte jeg at de kunne ringe til meg, sier Ajjoub.

Han deltar på introduksjonsprogrammet for flyktninger via Nav, men koronaviruset har ført til at undervisningen også der er stanset enn så lenge. Ajjoub er opprinnelig fra Syria, og kom til Norge i 2015. Nå bor han i Larvik sammen med kone og to barn.

Stiller opp i Porsgrunn

Norsksyriske Hazem Abonabbout har også tatt initiativ til å hjelpe folk som sitter i karantene, skriver Telemarksavisa og Utrop.

– Jeg trives veldig godt i Porsgrunn. Da vi kom hit fikk vi den hjelpen vi trengte. Nå er det vår tur til å stille opp for de som trenger det. Som vi sier i Syria: «Vi må gi tilbake det vi har fått», sier han, ifølge Utrop.

Abonabbout kom til Norge i 2015 med kone og to barn.

Nærmere 400 har registrert seg som frivillige i Porsgrunn kommune, mens Facebook-gruppa «Gi eller få hjelp i karantenetid Grenland» har over 3300 medlemmer.

