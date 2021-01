Moderna-vaksine kan få godkjenning i EU og Norge mandag

– Det er et møte i EMAs komité for medisin for mennesker i dag, mandag 4. januar for å diskutere Modernas vaksine, sier EMA mandag.

Dersom komiteen kommer fram til en beslutning, vil EMA komme med en uttalelse så raskt som mulig. Dersom de ikke kommer i mål mandag, fortsetter behandlingen onsdag.

Det var allerede planlagt at den medisinske komiteen skulle møtes onsdag, et møte som var fremskyndet fra 12. januar. Det er ventet at EU gir tommelen opp til den nye vaksinen. Den må også godkjennes formelt av EU-kommisjonen før den kan tas i bruk.

Fredag sa Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström at vurderingen av vaksinen hadde gått raskere enn ventet. Han antydet da en godkjenning mandag morgen med kommisjonens tilslutning noen timer senere. Den siste oppdateringen fra EMA peker met en avgjørelse sent på dagen.

Fra før er det kun vaksinen fra Pfizer og Biontech som er godkjent i EU og Norge. Modernas vaksine er allerede godkjent i hjemlandet USA.

Vaksinen har vist seg å være 94,1 prosent effektiv i kliniske tester med over 30.000 deltakere.

En tredje vaksine, fra Universitetet i Oxford og AstraZeneca, ble godkjent i Storbritannia sist onsdag. Det er lite trolig at den blir godkjent i EU i løpet av den nærmeste måneden, sa EMA før helgen.

Les også: Koronapandemien påvirker nordmenns ferieplaner