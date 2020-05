Mindreårig jente i Porsgrunn ikke utsatt for noe straffbart

17. mai rundt klokken 20.45 fikk Sørøst politidistrikt melding om at det befant seg en beruset mindreårig jente ved Skjelsvik i Porsgrunn som ikke var i stand til å gjøre rede for seg.

– Siden har vi gjennomført flere avhør og vært i kontakt med mange vitner, sier politiadvokat Lise Dalhaug i en pressemelding.

Politiet gjennomførte flere undersøkelser på stedet jenta ble funnet. Blant annet ble en kriminalsøkshund fra Kripos hentet for å søke etter spor.

– Vi mener å ha god oversikt over jentas bevegelser i tiden før hun ble funnet, og det er ingenting som tyder på at hun har vært utsatt for noe straffbart, sier Dalhaug.

Politiadvokaten understreker at det på grunn av jentas alder og tilstand var viktig å kunne utelukke at noe hadde skjedd med henne.

