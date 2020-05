Mindreårig jente funnet i hekk – politiet etterforsker

Mandag ettermiddag skriver Sørøst politidistrikt i en pressemelding at jenta ikke var i stand til å redegjøre for seg, og på grunn av alderen har de iverksatt etterforskning.

– Vi prøver å finne bevegelsesmønsteret hennes. Vi gjør en skikkelig undersøkelse for å legge til rette for en eventuell videre etterforskning, sier politiadvokat Lise Dalhaug til NTB.

Hun presiserer imidlertid at de ikke har holdepunkt for å tro at jenta er utsatt for noe straffbart.

– Når vi finner en beruset jente som ikke er i stand til å redegjøre for seg, blir vi bekymret. Derfor iverksatte vi etterforskning. Vi tror ikke det ene eller det andre, sier Dalhaug.

To bein stakk ut av hekken

Telemarksavisa har publisert bilder av krimteknikere som undersøker et lite område i en hekk. Avisa har snakket med en person som sier at de fant en mindreårig jente på stedet søndag kveld.

– Jeg gikk tur i området sammen med kjæresten min da vi så to bein stikke ut fra hekken, sier den ikke navngitte mannen til Telemarksavisa.

Han fikk kontakt med jenta og varslet politiet like etter klokken 20.40. Mannen bor i området og kjente igjen jenta.

Venter på bistand fra Oslo

Politiet kom raskt til stedet, og jenta ble ivaretatt.

Det er nå lagt en presenning over området i hekken. Ifølge Telemarksavisa venter det lokale politiet nå på bistand av mannskaper fra Oslo.

Politiet ber vitner som har passert stedet mellom klokken 20.30 og 20.45 søndag om å ringe politiet på 02800.