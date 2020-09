Miljødirektoratet retter kraftig kritikk mot regjeringens utlysning av nye leteområder til oljeindustrien i 25. konsesjonsrunde, skriver Klassekampen.

Direktoratet mener at regjeringen ikke har tatt hensyn til klimarisikoen og heller ikke har utredet de samfunnsøkonomiske konsekvensene ved nye letefelt.

De høye lete- og driftskostnadene i Barentshavet, samt muligheten for at etterspørselen etter olje og gass går ned på grunn av klimapolitikken, gjør at direktoratet advarer om at den «totale samfunnsøkonomiske lønnsomheten» kan «tippes i negativ retning».

– Derfor undres vi over at et så viktig tema ikke er belyst i denne utlysningen, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet til avisen.

