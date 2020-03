Mental Helse: – Trykket vi har nå begynner å ligne på det vi har i romjula

– Vi har gjort noen endringer på hjelpetelefonen. Nå har vi en chattetjeneste som er åpen fra åtte om morgenen til elleve om kvelden, sju dager i uka. Vi håper det vil ha en positiv effekt, sier Kristin Bergersen, kommunikasjonssjef i Mental Helse.

– Vi har også åpnet opp flere telefonlinjer, slik at vi kan ta imot flere telefoner. Trykket vi har nå begynner å ligne på det vi har i romjula, sier hun.

Ifølge Bergersen blir det stadig flere korona-relaterte samtaler.

Mental Helse har også utvidet tjenesten til foreldre, slik at også familier med eldre barn kan ta kontakt og få råd og tips om hvordan man kan takle hjemmetilværelsen (se kontaktinfo nederst i saken).

– Det er klart denne situasjonen vil få konsekvenser for folks psykiske helse. Mental Helse er bekymret for situasjonen. Vi forsøker nå å ivareta alle aldersgrupper.

Hun kommer med følgende oppfordring til folk:

– Vet du om noen som sliter psykisk fra før av, er det viktigere enn noen gang å ta kontakt. Bare en SMS hjelper.

Les også: Advarer mot uante konsekvenser av ekstreme koronatiltak

Alarmtelefonen for barn og unge: – Vanvittig økning

Alarmtelefonen for barn og unge er nå døgnåpen etter stor pågang i helgen.

– I helgen så vi en vanvittig økning i antallet besøk på våre nettsider. Da bestemte vi oss for å holde døgnåpent, sier Margrethe Østerhus, leder for Alarmtelefonen for barn og unge.

Alarmtelefonen er en landsdekkende tjeneste som både barn, unge og voksne kan benytte seg av.

Telefontjenesten er bemannet av fagfolk som lytter og gir råd til alle som tar kontakt. Man kan også ta kontakt per e-post eller sende en SMS.

Alarmtelefonen skal være et tilleggstilbud til den eksisterende akuttberedskapen for barn og unge. I Norge finnes det 15 store barnevernsvakter, og det er de som svarer når man ringer alarmtelefonen.

– For de mest sårbare familiene, er dette krevende tider. Derfor er vi nå bemannet opp, sier Østerhus.

Hun forteller at de allerede får mange spørsmål knyttet til korona-krisen, og hun tror pågangen vil øke kraftig i tida framover.

– Økningen vil komme når trykket i de ulike familiene blir større. Når skoler og barnehager er stengt og fritidstilbudene er borte, kan mange miste viktige tillitspersoner. Da vil det komme et behov for å snakke med noen.

Les også: Tenk om svenskene har rett?

– Utrolig dugnadsånd

Selv om hun forventer stor pågang, tror Østerhus at de skal takle det.

– Vi har en utrolig flott stab med dyktige folk. Det er også en utrolig dugnadsånd ute blant folk, så jeg er ikke bekymret for at vi ikke skal klare å ta unna det vi måtte få av henvendelser.

Redd Barna er også bekymret for at tiltakene som er iverksatt, kan få store konsekvenser for barn som ikke har det bra hjemme.

– Dette er barn som har skoler, barnehager og fritidsaktiviteter som et pusterom, men som nå er isolert og kanskje sammen med foreldre som ikke er i stand til å gi god nok omsorg, sier Monica Sydgård, leder for Redd Barnas Norgesprogram, til NRK.

Kontaktinformasjon

Alarmtelefonen til barn og unge: 116 111.

E-post: alarm@116111.no

SMS: 417 16 111

Mental Helse:

Hjelpetelefonen kan nås på 116 123

Foreldresupport på 116 123 (tast 2)

Sidetmedord.no (chat og forum).