Av Johan Falnes

Den kinesiske utenriksministeren er torsdag i Norge for samtaler med utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Der skal en rekke spørsmål opp til diskusjon, som koronapandemien, Norges medlemskap i FNs sikkerhetsråd de kommende to årene, nordområdene, hav og klima. Men også forhandlingene med Kina om en frihandelsavtale blir et viktig tema.

Nå advarer menneskerettighetsgrupper Norge mot naivitet i samtalene.

– Vi ser en fare for at Norge blir mer eksponert for økonomisk press, sier Arne Melsom, styremedlem i Hongkongkomiteen i Norge.

– Jo mer avhengige vi er av Kina, desto mer eksponert blir vi, sier han.

Skjevt forhold

Melsom påpeker at Norge er lite sammenlignet med den økonomiske stormakten Kina.

– Det blir et veldig skjevt forhold. Kina bruker økonomi og internasjonal handel mer eller mindre som utpressing i sin utenrikspolitikk.

Tidligere i år har Hongkongkomiteen, Uigurkomiteen og Tibetkomiteen skrevet flere felles brev til Nærings- og fiskeridepartementet der de har utdypet sine bekymringer. I brevene advarer de Norge mot å inngå en frihandelsavtale med Kina som svekker norsk uavhengighet eller fører til at menneskerettigheter underordnes økonomisk fortjeneste.

«Som en mikropartner i en avtale med Kina vil et stort handelsvolum gjøre norsk økonomi svært sårbar for trusler og konflikter», advarer de i et brev datert 16. juni.

«Norge bøyer allerede av»

De tre aktivistgruppene lister opp flere eksempler på hvordan de mener Kina har truet Norge og andre land for å stilne kritikk.

Etter tildelingen av Nobels fredspris til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo ble Norge satt i den diplomatiske fryseboksen, og norsk næringsliv fikk store problemer i Kina. Konflikten endte med en kontroversiell normaliseringsavtale i 2016 der Norge forpliktet seg til å avstå fra å støtte handlinger som undergraver Kinas kjerneinteresser.

Aktivistgruppene trekker også fram hvordan regjeringen nektet å møte Dalai Lama da han besøkte Norge i 2014, og hvordan Guri Melby (V) ble nektet adgang til Stortinget i forbindelse med et kinesisk besøk i 2019 fordi hun hadde på seg en T-skjorte med teksten «Frihet» på norsk og kinesisk.

«Norge bøyer allerede av for utidig press, en frihandelsavtale som skiller oss fra Europa, vil eksponere oss mer», skriver de tre gruppene i et brev fra 10. mai.

Selvsensur

Adiljan Abdurihim i Den Norske Uigurkomiteen mener Norge må bli mer uttalt overfor Kina. Han mener norske politikere har drevet med selvsensur for å unngå å tråkke Kina på tærne.

– Vi ser at det er en passivitet, sier Abdurihim.

Kina beskyldes for å holde mer enn en million uigurer i fengselslignende interneringsleirer. Samtidig kommer det rapporter om både tvangsarbeid og tvangssterilisering, påpeker Abdurihim, som nå ber Eriksen Søreide om å ta disse spørsmålene opp med Kinas utenriksminister Wang Yi.

Utenriksdepartementet har bekreftet at menneskerettighetsspørsmål kommer til å bli tatt opp i møtet.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.