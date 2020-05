I slutten av denne uka skal regjeringen legge fram en videre plan for skoleåpning sammen med en helhetlig plan for gjenåpningen av samfunnet. Regjeringen har hele tiden vært klare på at de ønsker å åpne skolene igjen for alle elever før sommeren.

– Det er ikke gitt. Det må tas et aktivt valg om det. Men vi har en klar målsetting om det, sier Melby til avisa.

Da 1. til 4. trinn fikk møte på skolen igjen forrige mandag, ble klassene delt inn i grupper på 15 elever per lærer. Smittevernveiledere for øvrige skoletrinn er også allerede på plass.