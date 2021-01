Melby ber skolene være forberedt på flere utfall

Av: NTB-Birgitte Iversen

Mandag 4. januar innførte regjeringen rødt nivå på alle landets ungdomsskoler og videregående skoler i to uker. I helgen skal regjeringen ta stilling til veien videre.

Kunnskapsministeren ber nå landets skoleeiere og skoleledere forberede seg på alle mulige utfall.

– Vi har ennå ikke fått anbefalingene fra FHI og Helsedirektoratet, så fram til de kommer, vil jeg si det er veldig åpent. Derfor er det viktig at man er like godt forberedt på alle tre scenarioene som enten er at vi fortsetter som nå, at det blir strengere eller at det kan bli litt oppmykning, sier Melby til NTB.

– Jeg tenker at alle tre utfall er sannsynlig, sier hun.

Vi gi forutsigbarhet

Sist fikk regjeringen kritikk for å innføre rødt nivå på særdeles kort varsel – bare 14 timer før skolestart.

Melby sier hun nå ønsker å forsikre seg om at hele sektoren er godt forberedt til beslutningen kommer mandag. Den vil da bli presentert av statsminister Erna Solberg under en redegjørelse på Stortinget klokka 12.

– Vi gjør det vi kan for å gi best mulig forutsigbarhet, men sist fikk vi det ikke til, fordi det var så kort tid fra vi fikk veldig klare anbefalinger fra fagmyndighetene til vi så oss nødt til å iverksette tiltak, sier hun.

De eventuelle nye tiltakene vil først bli innført fra onsdag 20. januar, og Melby oppfordrer skolene til å bruke mandag og tirsdag til møter, avklaring og planlegging ved behov.

– Dersom en skole trenger en dag eller to ekstra til forberedelser hvis det blir endringer, så har de selvsagt full mulighet til å bruke det, understreker statsråden.

Trafikklys

Hvis tiltakene blir som i dag, innebærer det at landets ungdomsskoler og videregående skoler må fortsette på såkalt rødt nivå, mens det er opp til lokale vurderinger i kommunene om det skal være gult eller rødt nivå i barneskoler og barnehager.

Dersom tiltakene strammes ytterligere inn, kan det bety for eksempel at videregående skole går over til heldigital hjemmeundervisning eller at også alle barneskoler og barnehager må over på rødt nivå.

Dersom det blir oppmykninger, vil det trolig innebære at man går tilbake til anbefalingene fra før jul om at ungdomsskoler og videregående skoler i områdene med høy smitte bør være på rødt nivå, mens de kan være på gult nivå i områder med lite smitte.

Trafikklyssystemet som er innført for skoler og barnehager, innebærer strengere regler for avstand og antall elever og barn per kohort på rødt nivå.

– Mye press om strengere tiltak

Melby oppfordrer samtidig kommunene til å gjøre grundige lokale vurderinger før de eventuelt endrer nivå.

– Jeg synes det er bedre at man bruker en dag ekstra på å gjøre skikkelig gode vurderinger og planlegger godt enn at man skal haste i gang med nye tiltak, sier Melby.

– Hva er du redd for?

– Vi ønsker at tiltakene skal være minst mulig inngripende for barn og unge. Det betyr at man ikke skal gå over på rødt nivå hvis man ikke trenger det. Det er mye press fra enkelte grupper nå om ha strengere tiltak, fordi man er redd, og jeg tror det er lett i en slik situasjon, hvor det er mye frykt og usikkerhet, å ta i litt ekstra, sier Melby.

– Det er jo fort gjort å tenke at om nabokommunen har innført rødt nivå, så bør kanskje vi og gjøre det. Men det kan hende det er forskjeller mellom kommunene, både i smitte og andre ting, som gjør at det ikke er nødvendig. Derfor er det viktig med grundige lokale vurderinger, sier Melby.

