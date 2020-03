Mange savner nå frisøren sin, fastslo Mæland under regjeringens daglige pressekonferanse om viruskrisen. Men hjemmebesøk for å klippe og fikse håret nå som frisørsalongene er stengt, er ikke akseptabelt.

– Det er ikke noe gøy å si det, men jeg må likevel gjøre det: Det må man altså ikke gjøre. Det kan bidra til å spre smitte, og det må vi altså for all del prøve å unngå, sa Mæland.

Mindre kriminalitet

Koronaviruet fører også til et fall i lovbrudd. Politiet forteller at det er mindre kriminalitet under koronaepidemien, opplyser justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

– Vi har fått melding om mindre kriminalitet. Det tror vi vil fortsette fremover. Det er selvsagt veldig bra, av mange grunner, men også fordi etterforskere og jurister nå får tid til å etterforske saker som ellers ville vært i kø, og det kommer oss alle til gode, sa Mæland under den daglige pressekonferansen om koronasituasjonen onsdag ettermiddag. (NTB)

