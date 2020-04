Mæland: Barnehageansatte kan få erstatning om de smittes av korona

– Yrkesskadereglene gjelder. Ansatte som får en yrkesskade på jobb, vil komme inn under de reglene, svarte Mæland på NTBs spørsmål om hvorvidt ansatte i barnehager har rett til erstatning dersom de skulle bli smittet på jobb.

Det er Arbeids- og sosialdepartementet som har ansvaret for dette, tilføyde justis- og beredskapsministeren på den daglige pressekonferansen om koronasituasjonen onsdag.

Regjeringen endret 7. april reglene for yrkesskadeerstatning for helsepersonell slik at de som blir smittet av viruset på jobb, kan ha krav på yrkesskadeerstatning.

Utdanningsdirektoratets Hege Nilssen opplyser at dette også kom som innspill fra organisasjonene i forbindelse med arbeidet med en veileder for gjenåpning av barnehagene, og at det pågår en dialog med kommunenes organisasjon KS.

Yrkesskadeerstatning kan utbetales dersom smitten har skjedd i arbeidstiden og fører til alvorlig sykdom, skriver Utdanningsforbundet på sine nettsider.

