Hermstad sier det ikke bør være noe mål at folk skal være innenfor landegrensene, men at det bør avklares med Nav hvilke plikter og vilkår som gjelder.

– Ut over det må det være lov for personene å oppholde seg i Sverige, Tyskland eller Spania. Eller i Latin-Amerika, USA eller Pakistan, sier Hermstad, som er nasjonal talsperson for MDG, til Dagbladet.

– Det å mene at man må befinne seg i Norge er en smålig tanke og er preget av at man oppfatter at dem som går på trygd, ikke er i stand til å ta vare på seg selv. Vi krever jo ikke at folk skal bruke feriepengene sine i Norge, fortsetter han.

Erlend Wiborg i Frp mener Norge bør holde ytelsene fra velferdsstaten innen riksgrensen og stempler utsagnet som uansvarlig.

– Jeg er sjokkert. Det sier mye om MDGs syn på hva AAP er. AAP er en midlertidig ytelse man får til man får avklart arbeidsevne. MDG tror det er penger du får av staten for å reise på ferie hvor du vil. Det er helt misforstått, sier Wiborg til avisa.