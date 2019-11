MDG-Hermstad med knallhardt oppgjør med Sp

Hermstad, som er nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne (MDG), langet ut mot Senterpartiet i sin tale til landsstyret fredag ettermiddag.

– Et Sp som profilerer seg som MDGs hovedfiende i norsk politikk, og begynner å ligne stadig mer på Frp i retorikken, nei, de fremstår ikke som veldig attraktive, uttalte Hermstad.

Tonen mellom Sp og MDG har tilspisset seg den siste tiden. Torsdag ba nyvalgt leder av Senterungdommen, Torleik Svelle, MDG legge fra seg «den distriktsfiendtlige dritten og øke kunnskapsnivået» i en artikkel i Dagbladet. Vedum har tidligere i høst gjort det klart at det er uaktuelt å inngå et regjeringssamarbeid med MDG i 2021.

– Senterpartiet er i ferd med å ta en retning som uroer meg, sa Hermstad i talen.

Les også: Trygve er månedens navn

Advarer Vedum

Hermstad stilte i talen spørsmål om Sp kan anses som noe bedre enn Frp i klima- og miljøpolitikken og advarte Vedum og resten av Sp-ledelsen om «drømmer om billigere bensin».

– Det er nok med ett bensin-populistisk parti i dette landet, vi trenger ikke flere. De folkene som lever, bor og produserer verdier i Distrikts-Norge, er altfor viktige til å bli misbrukt i en populistisk konkurranse om lave drivstoffpriser, sa Hermstad.

– Distriktene er ikke, og skal ikke, være avhengig av billig diesel og bensin og høye utslipp. Distriktene er først og fremst avhengige av intakt natur og et klima i balanse. Når Sp nå spisser retorikken mot oss og mener at en ansvarlig klimapolitikk truer folk i distriktene, er det både deprimerende og provoserende, sa Hermstad i talen.

Les også: «Oppsnakk» av rødgrønn skolepolitikk

Kaller Sp ny-populistisk

Hermstad sier til NTB at det er flere grunner til at han velger å gå så hardt ut mot Sp nå.

– For det første fordi de ser ut til å prøve å henvende seg til Frp-velgerne ved å si at de kan få enda billigere bensin med Sps politikk. Det har vi sett at både Vedum og flere andre sentrale Sp-politikere har gjort i det siste, sier Hermstad.

– For det andre så har Sp i høst vært veldig tydelige på at det ikke er aktuelt å samarbeide med oss, og at de ikke deler verdisynet vårt. Det synes vi er en veldig rar tilnærming når vi ser hvor mye vi får til lokalt med Sp, og når de har så mange folkevalgte som både er miljøengasjerte og opptatt av nøkternhet og lokalsamfunn, verdier som vi også deler, sier Hermstad.

Han mener Sp nærmest har lagt seg på en ny-populistisk bølge.

– At de nå rigger seg for å være en aktiv opponent mot en ansvarlig klimapolitikk, det synes jeg er nedslående og gjør meg bekymret, sier han.

Tror fortsatt på bred koalisjon

– SV har nylig tatt til orde for at de fem partiene på rødgrønn side bør danne en bred koalisjon før neste valg. Hvordan ser du på muligheten for det i dagens retoriske klima?

– Jeg er optimist. Nå skal alle partiene lage sine egne programmer og politikk, og da tror jeg Sp-ledelsen kanskje vil møte en sterk opposisjon i eget parti som ikke legger seg på den linjen som Vedum har gjort i det siste, sier Hermstad.

– Jeg tror de forregner seg hvis de mener distriktspolitikken er avhengig av en dårlig miljøpolitikk. Det tror jeg kan slå tilbake igjen på partiet om to år, sier Hermstad.

(©NTB)