Den tidligere Fremskrittsparti-politikeren ble fredag dømt til sju måneders ubetinget fengsel i Nedre Romerike tingrett for å ha lurt Stortingets administrasjon til urettmessig å utbetale ham 450.000 kroner i reiserefusjon.

– Keshvari er sterkt preget av den alvorlige og strenge dommen, samtidig som han ønsker å gjøre opp for seg, sier Keshvaris forsvarer, advokat John Christian Elden, til NTB.

Stortingets presidentskap har denne uken besluttet at Keshvari ikke vil få lønn fra Stortinget mens han soner dommen.

Stortingspresident Tone Trøen (H) fastslår samtidig at Keshvari kan komme tilbake på Stortinget etter endt soning.

– Det er grunnlovsfestet at en stortingsrepresentant har rett og plikt til å utøve vervet perioden ut. Derfor vil Keshvari også beholde godtgjørelse unntatt under selve soningen, sier Trøen til NTB.

Beklaget til det norske folk

Keshvari, som har vært sykmeldt siden oktober i fjor, vil i så fall stille som uavhengig representant. Han varslet forrige fredag at han har meldt seg ut av Fremskrittspartiet og alle politiske verv, og at han i fremtiden ikke vil søke nye politiske verv.

– Jeg har ikke vist meg tillit verdig, uttalte 38-åringen i retten.

Den tidligere Fremskrittsparti-politikeren beklaget overfor Stortinget og det norske folk da han kom med en uforbeholden tilståelse i retten fredag i forrige uke. Saken gikk som en såkalt tilståelsessak, som innebærer en forenklet rettsprosess.

– Selv om dette er en av de mørkeste, tyngste og mest skambelagte dagene i mitt liv, så er det også en viss lettelse i det å kunne å gjøre opp for meg, sa Keshvari i retten.

Det var Aftenposten som i fjor avdekket at Keshvari systematisk hadde levert fiktive reiseregninger til Stortinget. Ifølge siktelsen fikk Keshvari urettmessig utbetalt reiserefusjon i perioden desember 2014 til oktober 2018 ved 73 tilfeller. Pengene er nå tilbakebetalt.

Håper på punktum

Dommen på sju måneder var langt kortere enn påtalemyndighetens påstand på ett år og seks måneders ubetinget fengsel.

– Retten tok dermed klar avstand fra statsadvokatens argumentasjon om at utgangspunktet for straffen burde være to år, sier Elden, som tidligere har kalt påstanden for «hinsides» og grunnlovsstridig.

– Vi skal nå lese denne dommen og premissene for den nøye og sammen med statsadvokaten vurdere den og spørsmålet om eventuell anke, sier politiadvokat Susie Bergstrand i Oslo politidistrikt til NTB.

Elden sier Keshvari vil ha saken avsluttet og håper det nå kan bli satt endelig punktum.

Trussel-siktet

Under rettssaken kom det fram at politiet opprinnelig hadde innstilt på en straff på fem måneders ubetinget fengsel, men at statsadvokaten skjerpet påstanden til ett år og seks måneders fengsel.

I retten ble det lagt vekt på at Keshvari var en stortingsrepresentant som hadde utnyttet et særlig tillitsforhold, slik at det var relevant å se hen til straffeutmålingspraksis for korrupsjon for offentlige tjenestemenn, noe som har en langt høyere strafferamme enn bedrageri.

Dette var dommer Geir-Olav Jensen ikke enig i, selv om han i dommen fastslår at allmennpreventive hensyn i særlig grad gjør seg gjeldende i saken. Dommen er derfor skjerpet noe i forhold til en normal dom for bedrageri på rundt en halv million kroner.

Keshvari er også under etterforskning i en annen sak. I februar ble han pågrepet i hjemmet sitt i Rælingen i Akershus, siktet for grove trusler. Det ble gjort beslag av våpen i forbindelse med pågripelsen. Han har ikke erkjent straffskyld i denne saken, som etterforskes uavhengig av bedragerisaken. (NTB)