Måtte selge hus og hjem – saksøker Nav

– Vi har ennå ikke fått fullt innsyn i dokumentene. Vi forbereder et krav om erstatning etter straffeloven. Og erstatning fra Nav, opplyser kvinnens advokat Brynjar Meling til ABC Nyheter.

Snart ett år etter at Nav oppdaget at deres tolkning for utbetaling av sykepenger har vært feil, har kvinnen i 50-årene ennå ikke fått en øre tilbake fra Nav, eller hørt fra dem, ifølge Meling.

Det var i 2014/2015 kvinnen i 50-årene, ifølge Meling, fikk påvist en sjelden sykdom, og på anbefaling fra lege, oppholdt hun seg i et EØS-land over en lengre periode. Legen mente dette ville være gunstig for kvinnens helse, i tillegg til tradisjonelle medisiner.

Kvinnen skal ha vært overbevist om at hun ikke gjorde noe galt, fordi utenlandsoppholdet var relatert til helseutfordringer. Hun mottok trygdeytelser mens hun var i utlandet.

