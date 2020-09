Mathilde Tybring-Gjedde gjentar sin mening om kandidatforslaget til Dagsavisen:

– CBS spurte meg hva jeg mener om saken og da var det vanskelig å ikke svare. Svaret er at jeg ikke mener Donald Trump kvalifiserer, sier Tybring-Gjedde og legger til:

– Jeg tror det er et lite mindretall i det norske politiske landskapet som støtter en Trump-nominasjon, og det hadde vært rart om jeg ikke kommenterte det til CBS når de spurte.

I en eposten til CBS News skrev Mathilde Tybring-Gjedde at hun ikke mener Donald Trump er en god kandidat for mottagelsen av Nobels Fredspris.

– Jeg nominerte ikke Donald Trump fordi jeg mener han ikke er kvalifisert til å motta Nobels Fredspris. Prisen blir gitt til de som har 'gjort mest eller best arbeid for å fremme brorskap mellom nasjoner, for avskaffelsen eller reduksjonen av stående hærer og for å avholde og promotere fredsforhandlinger.' Donald Trump er ikke den som dukker opp i tankene mine når jeg leser den beskrivelsen, skriver Tybring-Gjedde i eposten.

The daughter of the guy who nominated Trump for the Nobel Peace Prize is also a member of Norway's Storting (@MathildeTG). I asked her about the nomination. She does not approve.https://t.co/gOkyPVzuJv pic.twitter.com/Rg7Gr6xAdJ