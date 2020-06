Masud Gharahkhani (Ap) tar gjenvalg til Stortinget

Det skriver Gharahkhani i et innlegg på Facebook lørdag kveld.

– Jeg er toppmotivert for å kjempe sammen med resten av A-laget – for Buskerud, for en Ap-ledet regjering med Jonas som statsminister. For et mer rettferdig Norge. For det som gjør meg aller mest stolt av Norge og sosialdemokratiet: Velferdsstaten, skriver Gharahkhani.

Masud Gharahkhani er 37 år og har sittet på Stortinget siden 2017. Han har vært leder for Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg, og var ordførerkandidat for partiet i Drammen i 2011 og gruppeleder fra 2011 til 2017.

