Märtha Louise mintes Ari Behn: – I dag har vi feiret livet hans, og vi har grått over tapet

Prinsessen la sent første juledag ut en melding om dette på Instagram.

– I dag har vi feiret livet hans, vi har grått over tapet av ham og hvor sterkt vi savner ham, skriver hun.

Hun sender også tanker til alle dem som sliter i jula.

– Vi at du er elsket. Vit at du trengs. Vit at du fortjener den hjelpen du kan få. Vær så snill å spørre om hjelp. Vær så snill å fortelle hvordan du har det, skriver prinsesse Märtha Louise.

Forfatter og kunstner Ari Behn tok sitt eget liv 25. desember i fjor. Han var tidligere gift med prinsesse Märtha Louise, og de har døtrene Leah Isadora, Emma Tallulah og Maud Angelica.

I en videohilsen fra Slottet søndag før jul sa kong Harald følgende:

– Nå går vi inn mot julehøytiden, som for mange blir litt annerledes i år. Jeg håper at vi tar ekstra godt vare på hverandre og at vi viser en omtanke og omsorg som vi alle trenger.