Marit Bjerkås er innstilt som ny leder av Trøndelag Arbeiderparti. Amund Hellesø og Eva Kristin Hansen innstilles som nestledere.

– Vi har behov for en ny begynnelse. I arbeidet trenger vi kontinuitet og erfaring, og det får vi med denne innstillingen. Vi må jobbe med partikulturen og samholdet, sa valgkomiteens leder Arild Grande under pressekonferansen.

Han la fram en enstemmig innstilling.

– Jeg vil rydde opp

Bjerkås er i dag varaordfører i Rennebu. Hun skriver på sin Facebook-side at hun har takket ja til vervet.

«Alle skjønner at det vil kreve et stort arbeid fremover, og i den forbindelse har jeg et løfte å komme med – jeg skal ta seksuell trakassering på alvor og jeg skal ta de historiene vi har hørt de siste dagene på alvor. Jeg vil rydde opp i den kulturen som har vært. Arbeiderpartiet skal være et sted hvor det er trygt å drive politikk, og hvor vi løfter de store politiske sakene.»

