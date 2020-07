I vinter kunngjorde Marthinsen at hun ikke tar gjenvalg til Stortinget ved valget neste år. I et intervju med Vårt Land snakker hun for første gang ut om bakgrunnen for beslutningen.

– Det ble et vanskeligere miljø å være i stortingsgruppa høsten 2017 og vinteren 2018. Det ville vært veldig rart å ikke være ærlig på at det er slik ting henger sammen, sier Marthinsen til avisen.

Les også: Ny bok: – Giske-saken var som et Svarteper-spill i Arbeiderpartiet

– Skulle ønske han hadde satt partiet først

Hun bekrefter at en del av grunnen til at hun gir seg, er knyttet til Giske-saken. På spørsmål om Trond Giske har tatt nok ansvar, svarer hun:

– Nei, jeg synes ikke det.

– Jeg skulle ønske han hadde satt partiet først.

Spørsmålet som følger, er hvordan han skulle gjort det. Marthinsen svarer:

– Ved å gi partiet ro. Hvordan måtte han ha avgjort selv, men jeg mener det ikke er det han har gjort.

NTB har sendt Trond Giske uttalelsene fra Marthinsen for tilsvar, men han ønsker ikke å kommentere saken.

Mistet tillit

Marthinsen forteller om tiden etter at det kom inn flere varsler fra kvinner som meldte fra om seksuell trakassering og upassende oppførsel. Hun beskriver en situasjon hvor folk mistet tillit til hverandre.

– Saken gjorde at jeg ble plassert i en vanskelig posisjon i stortingsgruppa. Det var et høyt konfliktnivå. Det var mistanker og miljø som konspirerte mot hverandre. Jeg var plassert i noe som jeg følte ga meg veldig lite bevegelsesrom, sier hun.

Ingen av de ansatte i stortingsgruppa som varslet ledelsen om upassende oppførsel fra Giske, jobber der i dag. Det beklager Marthinsen, som sier hun skulle ønske at varslerne hadde blitt bedre ivaretatt.

Les også: Kommentar: «Folk fikk ikke sjokk da anklagene kom. Det var en dårlig bevart hemmelighet»

– De kunne ha blitt beskyttet bedre. Man kunne latt være å spekulere på motivene for hvorfor de varslet og hvem som sto bak dem, sier hun.

Hun vil imidlertid ikke kritisere partiledelsen for håndteringen av saken.

Partisekretær Kjersti Stenseng skriver i en SMS til Vårt Land at det skal være trygt å varsle i Arbeiderpartiet, og at dette arbeidet prioriteres høyt. Hun viser til at landsmøtet i fjor vedtektsfestet nulltoleranse for alle former for trakassering og oppdaterte retningslinjer for håndtering av vanskelige saker.