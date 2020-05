Manshaus tegnet hakekors over celledøra

Det forklarte lederen for avdelingen der han sitter i varetekt, da han vitnet i Asker og Bærum tingrett torsdag. 22-åringen hadde forklart at tegnet skapte lykke, men ble bedt om å vaske det bort.

Manshaus sitter i varetekt i sikkerhetsavdelingen dit han kom 12. august i fjor, to dager etter at han foretok handlingene han er tiltalt for – drapet på sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og terrorangrepet på Al-Noor islamic Centre i Bærum.

Forventer 21 års forvaring

Avdelingslederen sa at han opptrådte stabilt, hadde godt humør, god døgnrytme og holdt orden på rommet sitt.

Aktor, statsadvokat Johan Øverberg, ville vite om tiltalte har vist noen følelser, men fikk til svar at han virker lite påvirket av situasjonen han befinner seg i, uten synlige tegn til isolasjonskader.

Han har heller ikke vist noe anger for det han er fengslet for, eller overfor familie eller samfunn, forklarte avdelingslederen.

Han kunne også fortelle at Manshaus har samme menneskesyn som da han ble innsatt.

– Det vil ikke endre seg i overskuelig fremtid. Han viser ingen reaksjon når vi har vært inne på lengre straff og har sagt at han forventer 21 års forvaring, sa avdelingslederen.

Jødejeger

Under politiets gjennomgang av hans aktivitet på internett, kom det fram at han hadde vært inne på nettsiden MyHeritage og kjøpt en DNA testpakke som ble funnet på rommet hans. Politiet har undersøkt hele 60 nettkontoer fra 2007 og fram til pågripelsen.

Blant aliasene han opererte under på nettet, var «Judenjäger», jødejeger. Det står i sterk kontrast til et utsagn hans far kom med onsdag, da han fortalte at tiltaltes farfar og oldefar gjemte jøder fra tyskerne under 2. verdenskrig.

Etterforskeren som la fram materialet, presenterte en grafisk fremstilling av nettaktiviteten til tiltalte. Den viste en voldsom økning i tiden før angrepet.

Tarrants manifest

En seniorrådgiver fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) la fram tiltaltes notater og tegninger, utført både i og utenfor fengselet.

Manifestet til Brenton Tarrant – The Great Replacement – fremsto igjen som helt sentralt og en utløsende faktor. Etter at han lastet det ned en ukes tid før angrepet, er det en markant økning i Manshaus' handlinger rettet mot det han gjorde 10. august.

Av notatene fremgår det at et hovedmoment for 22-åringen er å hedre sine forfedre. Gjennomgangstemaet er at det haster å redde den hvite rase, og at direkte kamp er den eneste løsningen.

– Tiltalte fremstår som direkte inspirert av Tarrant. Det er teksten hans som er særlig utløsende snarere enn selve handlingen hans, sa seniorrådgiveren med henvisning til moskeangrepene på New Zealand.

Det kom også fram at Philip Manshaus ikke kommer med noe selvstendig tankegods, men bruker etablerte teorier og ideer, spesielt fra Tarrant, men også fra den høyreekstreme nettkulturen.