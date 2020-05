– Jeg holdt ham hele tiden. Han glapp nesten unna tre ganger, og da tenkte jeg at hvis han glapp unna én gang, var jeg død, sa 66 år gamle Muhammad Rafiq.

Han forklarte seg på urdu via tolk. De to og bistandsadvokat Abdul-Satar Ali satt i et annet rom, og forklaringen ble overført på skjerm til rettssalen der de andre aktørene sitter.

La ham i bakken

Rafiq strakte armene i været da han viste hvordan 22-åringen holdt de to våpnene han hadde med seg inn i Al-Noor islamic Centre lørdag 10. august 2019.

Manshaus var bevæpnet med en jaktrifle og ei hagle og har gitt klart uttrykk for at målet var å drepe så mange muslimer som mulig.

Han skjøt seg inn i moskeen ved å avfyre fire skudd med riflen mot en glassdør, og deretter gikk han inn i bønnerommet hvor han rettet våpenet mot Muhammad Rafiq og to andre menn.

Stakk fingeren i øyet

Ifølge tiltalen ble Manshaus overmannet av Rafiq før han rakk å løsne skudd. I basketaket avfyrte han to skudd med hagla uten å treffe noen, heter det.

– Da han avfyrte de to skuddene, tok jeg tak i ham. Da jeg tok tak i ham, mistet han ammunisjonen og begge våpnene, og så kastet jeg ham i bakken, sa Rafiq.

Han fortalte at Manshaus blant annet hadde stukket fingeren i øyet på ham, sparket ham i foten og spyttet på ham.

66-åringen forklarte at den ene av de tre mennene forlot moskeen, mens 75 år gamle Mohammad Javed Iqbal dunket geværkolben i Manshaus' hode.

Sjeldnere i moskeen

Rafiq forklarte at han etter hvert ble alene med angriperen fordi Iqbal måtte forlate bygget grunnet en kronisk sykdom, men han kom tilbake etter å ha tatt medisin.

Etter det som har skjedd, går Rafiq mye sjeldnere i moskeen, og han har fått søvnproblemer.

Ifølge bistandsadvokat Ali er Rafiq glad for å være ferdig med å vitne mot Manshaus.

– Vi har forberedt ham over lengre tid, og han har vært klar for det. Han har følt at det vil være en lettelse å få avsluttet dette kapittelet. Så får vi se om det blir en anke, sier bistandsadvokaten til NTB.