Mannskaper på vei ut i rasområdet – politiet har fortsatt håp om å finne overlevende

Ni personer var lørdag morgen fortsatt ikke gjort rede for. Samtidig som mannskaper var i ferd med å bevege seg ut i skredområdet, møtte politiets innsatsleder Roy Alkvist pressen.

– Dette er fortsatt en redningsaksjon, og vi har fortsatt håp om å finne overlevende, innledet han pressebrifingen med.

– Hva baserer dere det på? var ett av spørsmålene han fikk.

– Der støtter vi oss på det helse sier, det er de som sitter på den fagkompetansen, svarte Alkvist.

Han ønsket ikke å si noe om hvor lenge politiet mener aksjonen kan fortsette som nå.

Blir ikke nedskalert

Alkvist kunne derimot fortelle at redningsaksjonen fortsetter med full styrke, og at den ikke blir nedskalert. Det svenske USAR-teamet (USAR står for urbant søk og redning, journ.anm.) har dratt hjem, og erstattes blant annet av et lignende team fra Trøndelag.

I 9.30-tiden var det hektisk aktivitet nær skredområdet. Flere ambulanser sto oppstilt, mens norske USAR-team gjorde seg klare til å gå ned i skredområdet.

Bakkemannskaper skal lørdag forsøke å ta seg lenger inn i skredområdet enn de gjorde fredag. Politiet vet imidlertid ikke hvor de skal lete, og har ikke noen nærmere informasjon om hvor de savnede kan være, ifølge Kvatningen.

– Vi har ingen konkrete opplysninger om det. Men vi ser på bilder og tar det med oss i planleggingen når vi kan se på bygningsmassen, og også grunnforholdet, hvor det er mulig å sette inn en innsats, sier Kvatningen.

– Selve aksjonen er en risikofylt aksjon, jeg tror at forholdene på stedet er ganske like som i går, sier han.

Vurderer brolegger

Redningsmannskapene vil fortsatt bruke styrofoam-plater når de skal bevege seg ut i skredområdet. De arbeider mot klokka, og har kun få timer dagslys til rådighet. Været i den skredrammede bygda er bedre lørdag morgen, uten snø i lufta.

Håpet er altså at man skal klare å ta seg lenger inn i områder mannskapene så langt ikke har klart å ta seg til.

– Forhåpentlig klarer vi å få til det ved bruk av disse styrofoam-platene, brolegger vil også bli tatt med i vurderingen. Det vil bli gjort fortløpende vurderinger om hvor langt vi kan strekke oss ut i området, sier Kvatningen.

I løpet av dagen vil det bli gjort nye vurderinger av om Forsvarets brolegger, et spesialkjøretøy, kan benyttes. Så langt er den ikke blitt brukt siden det er frykt for at veiene og bakken på stedet ikke vil tåle tyngden av den.

– Det kan skje at den blir tatt i bruk i dag, sier Kvatningen.

Offer fortsatt ikke identifisert

Personen som ble funnet omkommet i skredområdet på Ask i Gjerdrum fredag, er fortsatt ikke identifisert lørdag morgen. Politiet vet ikke når det kan skje.

Alkvist sier at han har stor forståelse for at familiene som savner noen etter raset på Ask, opplever det som frustrerende at det tar tid før offeret blir identifisert.

– Vi er klar over at det er en kinkig og lei situasjon med at vi får et funn, og at vi ikke får varslet pårørende. At det sitter mennesker og lurer på hvem det er. Vi forstår at det er frustrerende, sier Alkvist.

Ordfører: Normalitet i hverdagen

Ordfører Anders Østensen (Ap) sier at det midt i tragedien er viktig å rette blikket mot at livet i Gjerdrum må vende tilbake til det normale.

– Fra kommunens side vil vi nå fortsette arbeidet med å få litt normalitet tilbake i hverdagen. Vi skal ha etter hvert få barn på skole, så det er viktig at vi får etablert noen normale strukturer, framholder Østensen.

Ordføreren sier at skredtragedien fikk en ny og brutal realitet da det fredag ble kjent hvem som er savnet.

– Det er mange som har det tungt, men vi klamrer oss til et håp så lenge politiet sier det er håp, sier Østensen.

Fortsatt avskallinger

Det har vært nye avskallinger i skredgropen natt til lørdag, og området er altså fortsatt ustabilt. Norges vassdrags- og energidirektorat opplyser at dette er som forventet.

Det er evakuert rundt 1.000 personer. Både politiet og NVE sier lørdag morgen at det gjøres løpende vurderinger av evakueringssonen.

Regionsleder Toril Hofshagen i NVE har denne meldingen til folk som nå er redde for at deres hus står på kvikkleire:

– Det er ikke i seg selv en risiko i å bo på kvikkleire, så lenge grunnen ligger i ro og er stabil. Dette er et svært unikt skred.

– Ikke siden 1893 har det vært kvikkleireskred av denne dimensjonen i Norge, sier Hofshagen.

