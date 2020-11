Mannen er tiltalt for trusler og for å ha voldt fare for at et medlem av Stortinget hindres eller påvirkes i sin virksomhet, melder VG.

Dette skjer etter at mannen sendte en truende Messenger-melding til Helgheim, som er innvandringspolitisk talsperson for Frp.

Mannen er tiltalt etter straffelovens paragraf 115, som skal beskytte virksomheten til statsorganene. Han er også tiltalt for brudd på våpen- og narkotikalovgivningen. (NTB)

Les også: Jon Helgheim vraket fra sikker førsteplass på stortingslista til Buskerud Frp