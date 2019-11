Mann tiltalt for besittelse av millioner av overgrepsbilder: – Største saken Oslo har sett

Beslagene består i all hovedsak av bilder og filmer, og viser barn i seksuelle situasjoner med voksne, barn i seksuelle situasjoner med andre barn, barn i seksuelt betont posering, samt barn som utfører seksuelle handlinger med seg selv, skriver VG.

Mannen erkjente straffskyld på rettssakens første dag, med det forbehold om at han mener antallet bilder ikke er riktig.

Beslaget er av politiet omtalt som norgeshistoriens største beslag av overgrepsmateriale.

– Dette er den største saken Oslo noen gang har sett, både i omfang, profesjonalitet og grovhet, forklarte aktor Christian Hatlo fra Oslo politidistrikt i retten.

Mannen erkjenner å ha lastet ned bilder i over 20 år, men nekter for at han noensinne har begått fysiske overgrep.

Bakgrunnen for saken er to beslag – ett som ble gjort i 2014 og ett som ble gjort i 2018.

Tiltalte og hans forsvarer Henrik Boehlke mener at nedlastingen av materiale må ses som et sammenhengende straffbart forhold. Om retten anser de to beslagene som to separate forhold vil strafferammen i saken dobles – fra tre til seks år.