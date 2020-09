Mann må møte i retten for ubetalt koronaforelegg

Mannen er tiltalt for overtredelse av smittevernloven og koronaloven for forsettlig eller grovt uaktsomt å ha overtrådt bestemmelsen om at personer som er bekreftet smittet av covid-19, skal oppholde seg i isolering.

Natt til torsdag 11. juni kjørte han bil til Frognerkilen og tilbake mot sin bolig i Lillestrøm, til han ble stanset av politiet i Heimdalsgata i Oslo. Han var på dette tidspunktet koronasmittet og hadde fått pålegg om isolasjon fram til 19. juni fra helsevesenet, fremgår det av tiltalen.

Politiadvokat Kai-Gunnar Schwed Nygård i Oslo politidistrikt skriver i tiltalen at det i Oslo tingrett vil bli lagt ned påstand om bot på 24.000 kroner, eller 34 dagers fengsel om boten ikke betales. I tillegg vil det bli krevd sakskostnader.

