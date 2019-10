Mannens mange bilder, blant annet av sitt eget kjønnsorgan, såkalte penisbilder eller «dickpics», ble sendt til åtte jenter i 16-17 årsalderen. Han brukte meldingstjenesten Snapchat og bildene ble fulgt opp av skriftlige meldinger til jentene, skriver Fædrelandsvennen.

I Kristiansand tingrett forklarte mannen at han ikke tenkte seg om da han gjorde handlingene, og at det ble en vane. Han var klar over at jentene ikke ønsket slike bilder han sendte dem, men han gjorde det likevel.

Domstolen kuttet aktors påstand om fengsel i 75 dager til 60 dagers fengsel. Halvparten av straffen er gjort betinget, slik at han må sone 30 dager.

– Seksuelt krenkende atferd over internett er et økende problem i samfunnet, og allmennpreventive hensyn taler for at det i utgangspunktet reageres strengt, står det i dommen.