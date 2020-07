Mann døde etter motorsykkelulykke i Oslo

Det dreier seg om en mann i 50-årene, skriver Aftenposten.

– De pårørende er varslet. Saken etterforskes av spesialetterforskning, sier Oslopolitiets kriminalvaktleder Mona Nordby til avisa.

Rett etter klokka 17 torsdag frontkolliderte en motorsykkel og en personbil i krysset mellom Bygdøy allé og Niels Juels gate i Oslo sentrum.

Motorsykkelen skal ha holdt høy hastighet. De to personene på motorsykkelen ble begge kjørt til Ullevål sykehus med alvorlige skader, mens de to i bilen ble kjørt til legevakt for sjekk.