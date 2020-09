I den nye undersøkelsen fra Riksadvokaten, som NRK omtaler, konkluderes det med at ting har blitt bedre, men at mange voldtektssaker likevel blir liggende.

I en oversikt fra statsadvokatene over antallet saker som har liggetid på fire uker eller mer, kommer det fram at dette gjelder 33 av 60 saker i Vestfold, Telemark og Buskerud. I Øst politidistrikt gjaldt det 40 av 82 saker, i Oslo gjaldt det 41 av 84 saker, i Trøndelag 27 av 57 saker, i Hordaland og Sogn og Fjordane 26 av 60 saker, mens det i Troms og Finnmark bare gjaldt 1 av 14 saker.

Hovedårsaken til at sakene blir liggende er som oftest at politiet får inn andre saker som haster mer, opplyser konstituert førstestatsadvokat Nina Prebe i Oslo til NRK.

Rapporten fra Riksadvokaten viser også at mange av sakene blir liggende fordi politiet får inn anmeldelsene lenge etter at voldtekten skal ha skjedd, og at sakene ikke lenger anses som tidskritiske.

Rundt halvparten av voldtektssakene blir liggende i fire uker eller mer før etterforskningen starter. Her er politihuset på Grønland i Oslo politidistrikt. Illustrasjonsfoto: Geir Olsen / NTB