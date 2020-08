Mange skolebarn er bekymret for koronaviruset

– Disse tallene er høye. Som foreldre og voksne må vi på samme tid være ærlige om farene ved viruset, trygge barna og anerkjenne følelsene deres, sier seniorrådgiver i Røde Kors John Harald Bondevik.

En ny undersøkelse Opinion har utført på vegne av Røde Kors, viser at 59 prosent av foreldre med hjemmeboende barn under 18 år opplever at barna er bekymret for koronaviruset.

30 prosent av foreldrene som er spurt, sier at barna deres ikke er bekymret for koronaviruset.

Undersøkelsen er gjennomført i uke 32 og 33. I samme periode sier 43 prosent av de spurte at de selv er bekymret for å bli smittet av koronaviruset, og 65 prosent er bekymret for at noen i familien skal bli smittet.

– Tallene tyder på at barn er godt informert om at viruset kan være farlig. Det kan bidra til at de vil overholde smitteverntiltakene. Samtidig viser tallene at vi har en stor jobb med å fortelle barna om alt som er trygt å gjøre; at de fortsatt både kan leke og lære, sier Bondevik.

